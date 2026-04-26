Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Oddsparks: An Automation Adventure olacak. Oyun, oyuncuların gizemlerle dolu tuhaf bir fantastik dünyayı keşfetmelerine olanak tanıyor. Dünyası geçmişin izleriyle dolu, ancak onu denemeye değer kılan asıl şey, otomasyon oyunlarına girmek isteyenler için harika bir başlangıç ​​noktası olması. Ayrıca uygun kontrolcü desteği de mevcut. Öte yandan bu haftanın ücretsizleri, Firestone için 100 doların üzerinde değere sahip oyun içi eşyalar da içeriyor.

Yeni oyunlara ek olarak, 30 Nisan'a kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan DOOMBLADE'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

