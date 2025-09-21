Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Eastern Exorcist ve Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy olacak. Eastern Exorcist, Çin merkezli Wildfire Game tarafından geliştirilen 2 boyutlu bir aksiyon RPG oyunu. Elle çizilmiş görsellere sahip oyunda, "vahşi ruhlar ve canavarlarla" dolu fantastik bir dünyada kötülüğe karşı savaşıyorsunuz.

Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy ise, Brezilya'da popüler olan bir animasyondan (Jorel's Brother) uyarlanan bir tıklamalı macera oyunu.

Eastern Exorcist, Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy, 25 Eylül'den 2 Ekim'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Project Winter ve Road Redemption'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

