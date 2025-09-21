Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Eastern Exorcist ve Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy olacak. Eastern Exorcist, Çin merkezli Wildfire Game tarafından geliştirilen 2 boyutlu bir aksiyon RPG oyunu. Elle çizilmiş görsellere sahip oyunda, "vahşi ruhlar ve canavarlarla" dolu fantastik bir dünyada kötülüğe karşı savaşıyorsunuz.
Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy ise, Brezilya'da popüler olan bir animasyondan (Jorel's Brother) uyarlanan bir tıklamalı macera oyunu.
Eastern Exorcist, Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy, 25 Eylül'den 2 Ekim'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Project Winter ve Road Redemption'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.