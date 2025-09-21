Giriş
    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games bu hafta iki yeni oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 25 Eylül'den 2 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...               

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. 

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Eastern Exorcist ve Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy olacak. Eastern Exorcist, Çin merkezli Wildfire Game tarafından geliştirilen 2 boyutlu bir aksiyon RPG oyunu. Elle çizilmiş görsellere sahip oyunda, "vahşi ruhlar ve canavarlarla" dolu fantastik bir dünyada kötülüğe karşı savaşıyorsunuz.

    Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy ise, Brezilya'da popüler olan bir animasyondan (Jorel's Brother) uyarlanan bir tıklamalı macera oyunu.

    Eastern Exorcist, Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy, 25 Eylül'den 2 Ekim'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Project Winter ve Road Redemption'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. 

    https://store.epicgames.com/tr/p/eastern-exorcist-d49923 https://store.epicgames.com/tr/p/jorels-brother-and-the-most-important-game-of-the-galaxy-47435f
