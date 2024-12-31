Epic Games'in yılbaşı hediyesi belli oldu: İşte günün ücretsiz oyunu

Epic Games'te ücretsiz: SIFU
Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu SIFU oldu. Uzak doğu - Kung Fu sanatı dövüşleriyle ve her ölüşte yaşlanma mekaniğiyle dikkatleri üzerine çeken Sifu, oyuncular tarafından konuşulan ve oynanan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca yeni eklenen Arena modu ile oyuna 9 arena ve 45 yeni mücadele dahil oldu.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 1 Ocak 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:
- The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
- Vampire Survivors - 19-20 Aralık
- Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
- TerraTech - 21-22 Aralık
- Wizard of Legend - 22-23 Aralık
- Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
- Dredge - 24-25 Aralık
- Control - 25-26 Aralık
- Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık
- HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık
- KILL KNIGHT - 28-29 Aralık
- Orcs Must Die! 3 - 29-30 Aralık
- [REDACTED] 30-31 Aralık
- SIFU 31 Aralık- 1 Ocak
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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