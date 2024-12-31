Epic Games'in yılbaşı hediyesi belli oldu: İşte günün ücretsiz oyunu

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, yılbaşı dönemine özel ve rakibi Steam'e karşı ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Bu kapsamda 1 Ocak akşamına kadar her gün yeni bir ücretsiz oyun erişime açılıyor. Son olarak etkinliğin 14. ve yeni gizemli oyunu geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. İşte Epic Games'in 31 Aralık-1 Ocak gizemli oyunu

Epic Games'te ücretsiz: SIFU

Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu SIFU oldu. Uzak doğu - Kung Fu sanatı dövüşleriyle ve her ölüşte yaşlanma mekaniğiyle dikkatleri üzerine çeken Sifu, oyuncular tarafından konuşulan ve oynanan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca yeni eklenen Arena modu ile oyuna 9 arena ve 45 yeni mücadele dahil oldu.

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 1 Ocak 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:

The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık

Vampire Survivors - 19-20 Aralık

Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık

TerraTech - 21-22 Aralık

Wizard of Legend - 22-23 Aralık

Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık

Dredge - 24-25 Aralık

Control - 25-26 Aralık

Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık

HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık

KILL KNIGHT - 28-29 Aralık

Orcs Must Die! 3 - 29-30 Aralık

[REDACTED] 30-31 Aralık

SIFU 31 Aralık- 1 Ocak

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

SIFU

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