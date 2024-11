Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Deceive Inc.

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Deceive Inc. geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Farklı ajanlarla epik bir soyguna imza atmaya çalıştığımız oyunda amacımız tüm gizlilik yeteneklerimizi ve ajan maharetlerimizi kullanarak hedefimiz olan paketi rakiplerimizden önce elde etmek. Tabi bu esnada kimliğimizi açığa çıkartmaya çalışan rakiplerimiz de her an tetikteler. Üstelik bu haftaki ücretsizler arasında Apex Legends oyuncuları için Ash Paketi de yer alıyor.

Deceive Inc. ve Apex Legends Ash Bundle, Epic Games Store'da 7 Kasım tarihinden 14 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

Black Friday ne zaman başlıyor? Kara cuma anlamı ne demek? 21 sa. önce eklendi

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

7 Kasım - 14 Kasım

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı