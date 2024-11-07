Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

- Epic Games'te haftanın ücretsizi: Deceive Inc.
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 7 Kasım - 14 Kasım
- Yorumlar
Epic Games'te haftanın ücretsizi: Deceive Inc.
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Deceive Inc. geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Farklı ajanlarla epik bir soyguna imza atmaya çalıştığımız oyunda amacımız tüm gizlilik yeteneklerimizi ve ajan maharetlerimizi kullanarak hedefimiz olan paketi rakiplerimizden önce elde etmek. Tabi bu esnada kimliğimizi açığa çıkartmaya çalışan rakiplerimiz de her an tetikteler. Üstelik bu haftaki ücretsizler arasında Apex Legends oyuncuları için Ash Paketi de yer alıyor.
Deceive Inc. ve Apex Legends Ash Bundle, Epic Games Store'da 7 Kasım tarihinden 14 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
7 Kasım - 14 KasımBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über