Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Them's Fightin' Herds
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Them's Fightin' Herdsgeçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Them's Fightin' Herds, çizgi film yapımcısı Lauren Faust tarafından tasarlanan ve sevimli hayvanların yer aldığı bir 2D dövüş oyunu. İlk çıktığında OpenCritic'te ortalama 81 puan alan yapım, Steam'de "Çok Olumlu" incelemeye sahip.
Her hafta olduğu gibi Them's Fightin' Herds, Epic Games Store'da 6 Mart'tan 13 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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