Amazon Prime Gaming Eylül 2024 oyunları: Tam 28 oyun ücretsiz

- Amazon Prime Gaming Eylül 2024 oyunları
- Prime Gaming'e Eylül ayında eklenecek oyunlar
- 12 Eylül
- 19 Eylül
- 26 Eylül
- Yorumlar
Amazon Prime Gaming Eylül 2024 oyunları
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Deus Ex: Mankind Divided, Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles ve Baldur’s Gate II: Enhanced Edition dahil 20 farklı oyun yer alıyordu.
Eylül 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin bir hayli genişlediğini görüyoruz. Buna göre listede, Borderlands 2, GreedFall: Gold Edition, Lego The Lord of the Rings, Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition ve Borderlands: The Pre-Sequel olmak üzere 28 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming'e Eylül ayında eklenecek oyunlar
- Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition
- Lego The Lord of the Rings
- Borderlands 2
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
- GreedFall: Gold Edition
- Eternights
- Borderlands: The Pre-Sequel
- Whispered Secrets: Everburning Candle Collector's Edition
- Minabo - A Walk through Life
- Lego Indiana Jones: The Original Adventures
12 Eylül
- Tales from the Borderlands
- 9 Years of Shadows
- Moonlighter
- Cursed to Golf
- Hell Pie
- Showgunners
- Arcadegeddon
- Golfie
19 Eylül
- Thronebreaker: The Witcher Tales
- The Falconeer
- Lego The Hobbit
- I Love Finding Cats & Pups: Collector’s Edition
- Kerbal Space Program
26 Eylül
- Ghost Song
- Black Desert
- Mystery Case Files: Black Crown - Collector's Edition
- Ynglet
- Giana Sisters: Twisted Dreams
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.