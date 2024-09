Amazon Prime Gaming Eylül 2024 oyunları: Tam 28 oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Eylül ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 28 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Eylül ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Eylül 2024 oyunları

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Deus Ex: Mankind Divided, Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles ve Baldur’s Gate II: Enhanced Edition dahil 20 farklı oyun yer alıyordu.

Eylül 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin bir hayli genişlediğini görüyoruz. Buna göre listede, Borderlands 2, GreedFall: Gold Edition, Lego The Lord of the Rings, Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition ve Borderlands: The Pre-Sequel olmak üzere 28 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming'e Eylül ayında eklenecek oyunlar

Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition

Lego The Lord of the Rings

Borderlands 2

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

GreedFall: Gold Edition

Eternights

Borderlands: The Pre-Sequel

Whispered Secrets: Everburning Candle Collector's Edition

Minabo - A Walk through Life

Lego Indiana Jones: The Original Adventures

12 Eylül

Tales from the Borderlands

9 Years of Shadows

Moonlighter

Cursed to Golf

Hell Pie

Showgunners

Arcadegeddon

Golfie

19 Eylül

Thronebreaker: The Witcher Tales

The Falconeer

Lego The Hobbit

I Love Finding Cats & Pups: Collector’s Edition

Kerbal Space Program

26 Eylül

Ghost Song

Black Desert

Mystery Case Files: Black Crown - Collector's Edition

Ynglet

Giana Sisters: Twisted Dreams

