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    Amazon Prime Gaming Eylül 2024 oyunları: Tam 28 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine AEylül 2024'te sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 28 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Eylül ayı hediyeleri...
    Amazon Prime Gaming Eylül 2024 oyunları: Tam 28 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Eylül ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 28 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Eylül ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Eylül 2024 oyunları

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Deus Ex: Mankind Divided, Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles ve Baldur’s Gate II: Enhanced Edition dahil 20 farklı oyun yer alıyordu.

    Eylül 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin bir hayli genişlediğini görüyoruz. Buna göre listede, Borderlands 2,  GreedFall: Gold Edition, Lego The Lord of the Rings, Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition ve Borderlands: The Pre-Sequel olmak üzere 28 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming'e Eylül ayında eklenecek oyunlar

    • Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition
    • Lego The Lord of the Rings
    • Borderlands 2
    • Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
    • GreedFall: Gold Edition
    • Eternights
    • Borderlands: The Pre-Sequel
    • Whispered Secrets: Everburning Candle Collector's Edition
    • Minabo - A Walk through Life
    • Lego Indiana Jones: The Original Adventures

    12 Eylül

    • Tales from the Borderlands
    • 9 Years of Shadows
    • Moonlighter
    • Cursed to Golf
    • Hell Pie
    • Showgunners
    • Arcadegeddon
    • Golfie

    19 Eylül

    • Thronebreaker: The Witcher Tales
    • The Falconeer
    • Lego The Hobbit
    • I Love Finding Cats & Pups: Collector’s Edition
    • Kerbal Space Program

    26 Eylül

    • Ghost Song
    • Black Desert
    • Mystery Case Files: Black Crown - Collector's Edition
    • Ynglet
    • Giana Sisters: Twisted Dreams
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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