Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! İşte haftanın ücretsizleri

Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzünü güldüren Epic Games, uzun bir süredir en sevilen oyun platformlarından biri olmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games, bu hafta kullanıcılara iki yeni oyun hediye ediyor. İşte haftanın ücretsizleri...

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief

Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief olacak. Bunlar arasından Obsidian Entertainment’ın popüler RPG’si The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, temel oyunu tüm eklenti içeriğiyle bir araya getiriyor. Usta bir hırsızın rolünü üstlendiğimiz Thief ise, Steampunk dünyasında eğlenceli oynanış mekanikleri sunuyor.

Her iki yapım, Epic Games üzerinden 4 Nisan - 11 Nisan tarihleri arasında erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunları bu tarihler arasında kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'te ücretsiz

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