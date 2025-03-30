PS Store'da "İlkbahar" indirimleri başladı: Yüzde 75'e varan indirim

PlayStation Store "İlkbahar" İndirimleri başladı
PlayStation Store'da "İlkbahar" indirimleri 2 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Need for Speed Unbound, 1.400 TL’den 140 TL, Call of Duty: Black Ops 6 2.799 TL’den 1.959,30 TL’ye, Marvel’s Spider-Man 2, 2.799 TL’den 1.735,38 TL’ye, Asssassin's Creed Mirage ise 1.749 TL'den 699,50 TL'ye düştü.
PlayStation Store’da başlayan "Sonbahar Tasarrufları" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı
|Sea of Thieves (PS5)
|999.00 TL
|599,40 TL
|(%40)
|Battlefield 2042 (PS5)
|800 TL
|80.00 TL
|(%90)
|Alan Wake 2 Deluxe Edition
|1.499 TL
|749,50 TL
|(%50)
|Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition
|975 TL
|243,75 TL
|(%75)
|Resident Evil 4 (PS5, PS4)
|1.399 TL
|699,50 TL
|(%50)
|NBA 2K25 (PS5, PS4)
|2.900 TL
|725 TL
|(%75)
|Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)
|2.799 TL
|1.399,50 TL
|(%50)
|Baldur's Gate 3 (PS5)
|2.499 TL
|1.999,20 TL
|(%20)
|Elden Ring (PS5, PS4)
|1.499 TL
|899,40 TL
|(%40)
|Marvel's Spider-Man 2 (PS5)
|2.799 TL
|1.735,38 TL
|(%38)
|Red Dead Redemption 2 (PS4)
|2.299 TL
|574,25 TL
|(%75)
|Hogwarts Legacy (PS5)
|3.149 TL
|787,25 TL
|(%75)
|Battlefield 1 (PS4)
|100 TL
|25 TL
|(%75)
|Mafia: Trilogy (PS4)
|374 TL
|93,50 TL
|(%75)
|The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4)
|999 TL
|199,80 TL
|(%80)
|Mortal Kombat 1 (PS5)
|1.749 TL
|577,17 TL
|(%67)
|NFS Unbound (PS5)
|1.400 TL
|140 TL
|(%90)
|Asssassin's Creed Mirage (PS5, PS4)
|1.749 TL
|699,60 TL
|(%60)
|Call of Duty Black Ops 6 (PS5, PS4)
|2.799 TL
|1.959,30 TL
|(%30)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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Joe bidenden iyi yürüyo