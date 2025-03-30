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    PS Store'da "İlkbahar" indirimleri başladı: Yüzde 75'e varan indirim

    Playstation Store'da "İlkbahar" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 75'e varan fırsatlar için son tarih 2 Nisan 2025. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...
    PS Store'da 'İlkbahar' indirimleri başladı: İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "İlkbahar" İndirimleri başladı. NBA 2K25, Call of Duty: Black Ops 6, Elden Ring ve Hogwarts Legacy dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PlayStation Store "İlkbahar" İndirimleri başladı

    PlayStation Store'da "İlkbahar" indirimleri 2 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Need for Speed Unbound, 1.400 TL’den 140 TL, Call of Duty: Black Ops 6 2.799 TL’den 1.959,30 TL’ye, Marvel’s Spider-Man 2, 2.799 TL’den 1.735,38 TL’ye, Asssassin's Creed Mirage ise 1.749 TL'den 699,50 TL'ye düştü. 

    PlayStation Store’da başlayan "Sonbahar Tasarrufları" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    PlayStation Store "İlkbahar" İndirimleri
    Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı
    Sea of Thieves (PS5) 999.00 TL 599,40 TL (%40)
    Battlefield 2042 (PS5) 800 TL 80.00 TL (%90)
    Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.499 TL 749,50 TL (%50)
    Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition 975 TL 243,75 TL (%75)
    Resident Evil 4 (PS5, PS4) 1.399 TL 699,50 TL (%50)
    NBA 2K25 (PS5, PS4) 2.900 TL 725 TL (%75)
    Cyberpunk 2077 (PS5, PS4) 2.799 TL 1.399,50 TL (%50)
    Baldur's Gate 3 (PS5) 2.499 TL 1.999,20 TL (%20)
    Elden Ring (PS5, PS4) 1.499 TL 899,40 TL (%40)
    Marvel's Spider-Man 2 (PS5) 2.799 TL 1.735,38 TL (%38)
    Red Dead Redemption 2 (PS4) 2.299 TL  574,25 TL (%75)
    Hogwarts Legacy (PS5) 3.149 TL 787,25 TL (%75)
    Battlefield 1 (PS4) 100 TL 25 TL (%75)
    Mafia: Trilogy (PS4) 374 TL  93,50 TL (%75)
    The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4) 999 TL 199,80 TL (%80)
    Mortal Kombat 1 (PS5) 1.749 TL 577,17 TL (%67)
    NFS Unbound (PS5) 1.400 TL 140 TL (%90)
    Asssassin's Creed Mirage (PS5, PS4) 1.749 TL 699,60 TL (%60)
    Call of Duty Black Ops 6 (PS5, PS4) 2.799 TL 1.959,30 TL  (%30)
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    donanimhabercom Instagram

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    O
    onurtvkcr 17 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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