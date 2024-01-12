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    Anlık Bildirim

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Erişime açıldı

    Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. SailForth 18 Ocak'a kadar ücretsiz olacak.
    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı ve haftaya sunulacak ücretsiz oyun da belli oldu.  

    Epic Games'te haftanın ücretsizi erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Sail Forth, an itibarıyla erişime açıldı. Aksiyon-macera ve keşif türlerini birleştiren oyun için, özelleştirilebilir gemilerden oluşan tek oyunuculu bir yapım diyebiliriz. Oyunda gizemli bir okyanusta yelken açıyor ve mürettebatınızı genişletebiliyorsunuz. Değeri ise, Steam'de 597 TL, Epic Games'te ise 33 TL.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi Sail Forth'u 18 Ocak 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Bunun ardından yerini bir sonraki ücretsize bırakacağını belirtelim. Oyunun mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Epic Games'te ücretsiz:

    Sail Forth

    Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Aksiyon ve platform türlerini birleştiren Love, 18 Ocak'tan itibaren kullanıcılara sunulacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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