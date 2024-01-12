Epic Games'te haftanın ücretsizi erişime açıldı
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Sail Forth, an itibarıyla erişime açıldı. Aksiyon-macera ve keşif türlerini birleştiren oyun için, özelleştirilebilir gemilerden oluşan tek oyunuculu bir yapım diyebiliriz. Oyunda gizemli bir okyanusta yelken açıyor ve mürettebatınızı genişletebiliyorsunuz. Değeri ise, Steam'de 597 TL, Epic Games'te ise 33 TL.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Sail Forth'u 18 Ocak 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Bunun ardından yerini bir sonraki ücretsize bırakacağını belirtelim. Oyunun mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'te ücretsiz:
Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Aksiyon ve platform türlerini birleştiren Love, 18 Ocak'tan itibaren kullanıcılara sunulacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.