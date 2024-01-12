Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı ve haftaya sunulacak ücretsiz oyun da belli oldu.

Epic Games'te haftanın ücretsizi erişime açıldı

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Sail Forth, an itibarıyla erişime açıldı. Aksiyon-macera ve keşif türlerini birleştiren oyun için, özelleştirilebilir gemilerden oluşan tek oyunuculu bir yapım diyebiliriz. Oyunda gizemli bir okyanusta yelken açıyor ve mürettebatınızı genişletebiliyorsunuz. Değeri ise, Steam'de 597 TL, Epic Games'te ise 33 TL.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Sail Forth'u 18 Ocak 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Bunun ardından yerini bir sonraki ücretsize bırakacağını belirtelim. Oyunun mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Epic Games'te ücretsiz:

Sail Forth

Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Aksiyon ve platform türlerini birleştiren Love, 18 Ocak'tan itibaren kullanıcılara sunulacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'te haftanın ücretsizi: Erişime açıldı