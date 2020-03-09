Epic: “GeForce Now platformunun sonuna kadar arkasındayız”

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Bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now, uzun süren bir beta sürecinin ardından tüm kullanıcılara açılmış, ancak takip eden süreçte Activision Blizzard ve Bethesda gibi yayıncılar, oyunlarını platformdan çekmişti. Tüm bu olumsuzlukların üzerine geçtiğimiz gün Borderlands, Bioshock ve NBA 2K gibi oyunların yayıncısı 2K Games de yapımlarını GeForce Now’dan çektiğini duyurdu.

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Fakat platforma kapılarını sonuna kadar açan geliştiriciler de yok değil. Bunlardan biri de Epic. Şirketin CEO’su Tim Sweeney, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada GeForce Now hizmeti için “diğerlerinin izlediği yolu takip etmeyeceğiz.” sözlerini sarf etti.

Açıklmasının devamında ise Sweeney, “Epic, GeForce Now hizmetini yürekten desteklemeye devam edecek. Fortnite ile Epic Games Mağazasına özel ve sisteme dahil olmak isteyen oyunlar ile platforma entegrasyonumuz artarak devam edecek.” ifadelerini kullandı.

GeForce Now halihazırda bir milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. Platformun ücretsiz ve aylık 5.49 euro ödenen bir de ücretli üyeliği bulunuyor. Ücretli üyelik aynı zamanda ilk üç ay sizden herhangi bir şekilde para talep etmiyor. Yani GeForce Now’ı bu şekilde deneyip kararınızı verebilirsiniz. Üyelik için kredi kartı bilgilerinizi kaydetmeniz gerektiğini hatırlatalım. İlk kayıttan sonra hemen iptal edilen üyelikte bile deneme sürümü 90 gün süresince devam ediyor. GeForce Now’a buradan üye olabilirsiniz.

https://www.pcgamer.com/epic-is-wholeheartedly-supporting-geforce-now/

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