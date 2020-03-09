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    Epic: “GeForce Now platformunun sonuna kadar arkasındayız”

    Beta sürecinden çıkmasıyla birlikte önemli yayıncıların desteğini kaybeden GeForce Now platformu, Epic'in sistem için verdiği birliktelik mesajıyla bir nebze olsun rahatladı.
    1 hf.
    6,7b
    1
    16
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Epic: “GeForce Now platformunun sonuna kadar arkasındayız”
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    Bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now, uzun süren bir beta sürecinin ardından tüm kullanıcılara açılmış, ancak takip eden süreçte Activision Blizzard ve Bethesda gibi yayıncılar, oyunlarını platformdan çekmişti. Tüm bu olumsuzlukların üzerine geçtiğimiz gün Borderlands, Bioshock ve NBA 2K gibi oyunların yayıncısı 2K Games de yapımlarını GeForce Now’dan çektiğini duyurdu.

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    Fakat platforma kapılarını sonuna kadar açan geliştiriciler de yok değil. Bunlardan biri de Epic. Şirketin CEO’su Tim Sweeney, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada GeForce Now hizmeti için “diğerlerinin izlediği yolu takip etmeyeceğiz.” sözlerini sarf etti.

    Açıklmasının devamında ise Sweeney, “Epic, GeForce Now hizmetini yürekten desteklemeye devam edecek. Fortnite ile Epic Games Mağazasına özel ve sisteme dahil olmak isteyen oyunlar ile platforma entegrasyonumuz artarak devam edecek.” ifadelerini kullandı.

    GeForce Now halihazırda bir milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. Platformun ücretsiz ve aylık 5.49 euro ödenen bir de ücretli üyeliği bulunuyor. Ücretli üyelik aynı zamanda ilk üç ay sizden herhangi bir şekilde para talep etmiyor. Yani GeForce Now’ı bu şekilde deneyip kararınızı verebilirsiniz. Üyelik için kredi kartı bilgilerinizi kaydetmeniz gerektiğini hatırlatalım. İlk kayıttan sonra hemen iptal edilen üyelikte bile deneme sürümü 90 gün süresince devam ediyor. GeForce Now’a buradan üye olabilirsiniz.



    https://www.pcgamer.com/epic-is-wholeheartedly-supporting-geforce-now/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf. en beğenilen
    Olması gerekende bu zaten adamlar pc kiralıyor bir nevi oyun yapımcılarının pay beklemesi saçma.
    Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Krone 1 hf.
    Evimde aylardır kullanmayıp bir kenara attığım 9 yıllık notebook, GeForce Now sayesinde kapanmaz oldu. Makine GTA Vice City oynatırken ultra ayarlarda Metro Exodus, Destiny 2 falan oynatır oldu. Böyle oyunları oynayabilmek için binlerce liralık bir makine dizmem gerekiyordu. Ama şimdi maliyetim aylık 5.5 eurocuk. Bundan sonra da oyunları Epic’den alırım. Diğer paragözlerden bin kat iyidir.
    Evimde aylardır kullanmayıp bir kenara attığım 9 yıllık notebook, GeForce Now sayesinde kapanmaz oldu. Makine GTA Vice City oynatırken ultra ayarlarda Metro Ex...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    eylül kabus (eylül ) 1 hf. Krone
    iyi bir internet bağlantısı gerekiyor bu bir. İkincisi, TR server'ı yok. Bu da gecikmeye sebep oluyor.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    eylül kabus (eylül ) 1 hf.
    ekran kartı ile oyun oynamak ile geforce now ile oyun oynamak arasında bir fark vardı, bitrate mi idi neydi o? texel mi idi, hatırlayamadım. biri bunu açıklayabilir mi
    1 Yanıt Yanıtla
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    flegga34 (perseus ) 1 hf.
    Niye tüm oyun firmaları kendilerine ait geforce now gibi sistem kurmuyor. Her firmaya ait küçük setup olsa onun üzerinden online oynayabilsek süper olur
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    Krone 1 hf.
    Evimde aylardır kullanmayıp bir kenara attığım 9 yıllık notebook, GeForce Now sayesinde kapanmaz oldu. Makine GTA Vice City oynatırken ultra ayarlarda Metro Exodus, Destiny 2 falan oynatır oldu. Böyle oyunları oynayabilmek için binlerce liralık bir makine dizmem gerekiyordu. Ama şimdi maliyetim aylık 5.5 eurocuk. Bundan sonra da oyunları Epic’den alırım. Diğer paragözlerden bin kat iyidir.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Epic ve Geforce Now oyuncular için bir pranga :D
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    kutsalgen 1 hf. oly1786
    oyun geliştirici; playstation, xbox ve pc için ayrı uğraş verdiği için hepsi için ayrı ücret talep ediyor. ancak geforce now için ayrı bir iş yük mü biniyor geliştiriciye? binmiyorsa ayrı bir ücret talep etmesi saçmalık.
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    Feyzuli 1 hf.
    Özet Gaben dayıya karşı yardıma ihtiyacımız var.
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    explain50 (Mehmet Gökhan Özen) 1 hf.
    Firmaların artık oyun satmayı bırakmaları lazım. Stadia ile Geforce Now ile anlaşsınlar, aylık ücretlerle oyunlar oynansın. Bir oyuna 300 lira vermektense aylık 30 liraya bütün oyunları oynayabilmek oyun pazarını güçlendirir. Oyun oynamayan yüzbinlerce, milyonlarca kişiyi sisteme katabilirler.
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    oly1786 (ca ne) 1 hf.
    Bu iş daha çok su kaldırır; şöyle ki: Şimdi örneğin RDR2 konsolda ve PC de 300 liraydı di mi?

    Geforce Now 'da veya Stadia'da Rockstar'ın bu 300 lirasını kim ödeyecek?

    Soru bu kadar basit. İşin püf noktası bu.

    Not: Sony, Microsoft gibi platform sahipleri yüzdelerini alıyorlar, ama asıl pay geliştiricinin, kaldı ki Nvidia ve Google babalarının hayrına yapmayacaklar bu işi.

    Not 2: Geforce Now, steamda zaten parası ödenmiş oyunu oynatıyor diyen olacaktır, o zaman aynı kişi Playstaionda da oynayabilmeli. Donanımdan Rockstar'a ne di mi? ama yok öyle dünya. Ben olsam da oyunumu çekerdim.
    4 Yanıt Yanıtla
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf. en beğenilen
    Olması gerekende bu zaten adamlar pc kiralıyor bir nevi oyun yapımcılarının pay beklemesi saçma.
    Yanıtla +29
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf.
    Bsc zaten bunun haberini burada paylaştı. Niye tekrarlıyorsunuz?
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    6719 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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