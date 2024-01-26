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    Anlık Bildirim

    Nvidia, Android için GeForce Now'da kaliteyi artırdı

    Nvidia, bulut oyun hizmeti GeForce Now için yeni güncelleme yayınladı. Android tarafında akış kalitesi daha da arttı ancak yalnızca en üst paketi kullananlar faydalanabilecek.
    nvidia geforce now android 120fps 1440p Tam Boyutta Gör
    NVIDIA, GFN Thursday güncellemesiyle GeForce Now’da akış kalitesinin artırıldığını duyurdu. GeForce Now artık Android cihazlarda daha yüksek akış kalitesi sunuyor. Ultimate aboneliğine sahip olan kullanıcılar artık Android cihazlarda 1440p 120fps kalitede oyunları oynayabilecek.

    Yeni akış seçeneği 1440p 120FPS!

    nvidia geforce 1440p 120fps akış seçeneği Tam Boyutta Gör
    Güncellenen GeForce Now Android uygulaması, saniyede 120 kare hızında 1440p çözünürlüğe kadar akış desteğiyle mobil cihazlarda bulut üzerinden daha akıcı ve yüksek kalitede oyun oynama deneyimi yaşatacak. Ayarlar menüsünde 3840 x 1080 (32:9) akış kalitesi seçeneği yalnızca Ultimate üyelerine çıkacak. Oyuncular, platformdaki oyunlara GeForce RTX 4080 destekli sunuculardan hızlıca erişebilecek.

    Nvidia, Android cihazlar için akış kalitesini artırmanın yanı sıra bu hafta platforma birkaç yeni oyun ekledi. GeForce Now’a eklenen yeni oyunların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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