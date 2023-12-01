Call of Duty oyunları Nvidia GeForce Now'a geldi

Üç Call of Duty oyunu eklendi
Nvidia, GeForce Now’a üç CoD oyunu eklendiğini duyurdu. Call of Duty Modern Warfare III, Call of Duty Modern Warfare II ve Call of Duty Warzone, artık GeForce Now üzerinden oynanabilir. Bu oyunlara erişmek için GeForce Now ana ekranında Call of Duty logosuna tıklamak yeterli.
Toplam oyun sayısı 153'e ulaştı
Nvidia, Call of Duty oyunlarına ek olarak Aralık ayında GeForce Now’a 65’ten fazla oyun ekleneceğini duyurdu. Bu arada yakın zamanda GeForce Now’ı Xbox hesabıyla senkronize etme özelliği geldi. Bu, Xbox kitaplığındaki ve Xbox Game Pass üyeliğindeki herhangi bir oyunu Nvidia GeForce üzerinden oynayabileceğiniz anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.