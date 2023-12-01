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    Call of Duty oyunları Nvidia GeForce Now'a geldi

    Nvidia, popüler FPS oyunu serisi Call of Duty'i bulut oyun servisine dahil etti. Call of Duty Modern Warfare III ile birlikte iki oyun platform üzerinden oynanabilir.
    call of duty oyunları nvidia geforce now Tam Boyutta Gör
    Xbox başkanı Phil Spencer’ın yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre, 2024’e kadar Call of Duty oyunu Xbox abonelik servisine gelmeyecek. Bu, Xbox Game Pass Ultimate hesabı olanların Xbox Cloud Gaming üzerinden herhangi bir Call of Duty oyununu yakın zamanda oynayamacağı anlamına geliyor. Ancak, Nvidia’nın bulut oyun hizmeti GeForce Now aboneleri için durum öyle değil.

    Üç Call of Duty oyunu eklendi

    Nvidia, GeForce Now’a üç CoD oyunu eklendiğini duyurdu. Call of Duty Modern Warfare III, Call of Duty Modern Warfare II ve Call of Duty Warzone, artık GeForce Now üzerinden oynanabilir. Bu oyunlara erişmek için GeForce Now ana ekranında Call of Duty logosuna tıklamak yeterli.

    Toplam oyun sayısı 153'e ulaştı

    Nvidia, Call of Duty oyunlarına ek olarak Aralık ayında GeForce Now’a 65’ten fazla oyun ekleneceğini duyurdu. Bu arada yakın zamanda GeForce Now’ı Xbox hesabıyla senkronize etme özelliği geldi. Bu, Xbox kitaplığındaki ve Xbox Game Pass üyeliğindeki herhangi bir oyunu Nvidia GeForce üzerinden oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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