Tam Boyutta Gör Xbox başkanı Phil Spencer’ın yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre, 2024’e kadar Call of Duty oyunu Xbox abonelik servisine gelmeyecek. Bu, Xbox Game Pass Ultimate hesabı olanların Xbox Cloud Gaming üzerinden herhangi bir Call of Duty oyununu yakın zamanda oynayamacağı anlamına geliyor. Ancak, Nvidia’nın bulut oyun hizmeti GeForce Now aboneleri için durum öyle değil.

Üç Call of Duty oyunu eklendi

Nvidia, GeForce Now’a üç CoD oyunu eklendiğini duyurdu. Call of Duty Modern Warfare III, Call of Duty Modern Warfare II ve Call of Duty Warzone, artık GeForce Now üzerinden oynanabilir. Bu oyunlara erişmek için GeForce Now ana ekranında Call of Duty logosuna tıklamak yeterli.

Toplam oyun sayısı 153'e ulaştı

Nvidia, Call of Duty oyunlarına ek olarak Aralık ayında GeForce Now’a 65’ten fazla oyun ekleneceğini duyurdu. Bu arada yakın zamanda GeForce Now’ı Xbox hesabıyla senkronize etme özelliği geldi. Bu, Xbox kitaplığındaki ve Xbox Game Pass üyeliğindeki herhangi bir oyunu Nvidia GeForce üzerinden oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

Call of Duty oyunları Nvidia GeForce Now'a geldi