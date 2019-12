Epic Store, 79.99 TL ve üzeri oyunlarda geçerli 60 TL değerinde indirim kuponu veriyor

Tam Boyutta Gör

Dağıttığı ücretsiz oyunlarla yeni bir oyun kütüphanesi oluşmasını sağlayan Epic Store, hatırlanacağı üzere 19 Aralıktan başlayarak 1 Ocak 2020 tarihine kadar her gün bir ücretsiz oyun vereceğini duyurmuştu.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition ön siparişe başladı"

19 Aralık geldi çattı ve mağaza oyuncuları sevindirecek bir sürprizin daha altına imza attı. Mağaza, Yılbaşı İndirimi kapsamında 79.99 TL ve üzeri fiyat etiketine sahip oyunlarda kullanılabilecek tam 60 TL değerinde indirim kuponunu ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sundu.

Tam Boyutta Gör

Ön siparişteki oyunlar hariç tüm oyunlarda kullanılabilen kuponla önemli fırsatlar yakalamak mümkün halle geliyor. Halihazırda mevcut olan indirimlere de uygulanabilen kupon, kullanıldığında bir kez daha hesabınıza yükleniyor. Kuponla ilgili Epic tarafından yapılan açıklama ise şöyle;

“Her Uygun Satın Alma İşleminden Sonra, Size 60 TRY Değerinde Başka Bir Epic Kuponu Veriyoruz. Mağazadan 79,99 TRY veya daha yüksek fiyatlı uygun bir oyun almak için 60 TRY değerindeki Epic Kuponu'nu kullanın (promosyon döneminde), 60 TRY değerinde başka bir Epic Kuponu kazanın. Not: Kuponların süresi 1 Mayıs 2020 günü saat 10:59'da (GMT+3) sona erecektir.”

Kuponla hangi oyunlar tercih edilebilir?

Her zevke uygun oyun bulabileceğiniz indirim kapsamında;

Borderlands 3 200 TL’den 140 TL’ye

Red Dead Redemption 2 240 TL’den 180 TL’ye

Outer Worlds 230 TL’den 170 TL’ye

Detroit Become Human 140 TL’den 80 TL’ye

Division 2 Gold Edition 100 TL’den 40 TL’ye düşüyor.

İndirimde olan başka oyunlar da bulmak elbette mümkün. Mağaza tarafından verilen kuponun son kullanma tarihi ise 1 Mayıs 2020. Mağazaya buradan ulaşabilirsiniz.