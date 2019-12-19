Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition ön siparişe başladı

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Star Wars: The Rise of Skywalker filminin arefesinde pazarlama hamleleri devam ediyor. Samsung ve Disney ortaklığında hazırlanan özel sürüm Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition seti ülkemizde ön siparişe açıldı.

Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition özel modeli kutusundan dış tasarımına ve yazılımına kadar kullanıcıya Star Wars atmosferini yaşatacak temalar ve aksesuarlarla geliyor.

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Özel kutu içerisinde siyah renkli Galaxy Note 10+ modelinin yanında Kylo Ren’in miğfer tasarımına sahip bir deri kılıf yer alıyor. One UI ara yüzü bu tasarımı yansıtacak şekilde temalara, animasyonlara ve Samsung uygulamalarına sahip.

Aksesuar tarafında siyah ve kırmızı renkleri barındıran Galaxy Buds kablosuz kulaklık yer alıyor. Ayrıca özel bir Star Wars metal rozeti de kutu içerisine eklenmiş. S-Pen kalemi de ışın kılıcını andırır şekilde parlak kırmızı renkte.

Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition özel kutusu da siyah renk ve beyaz işleme miğfer tasarımı ile donatılmış. Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition modeli 11999TL fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda.

https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-note10/star-wars-special-edition/