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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition ön siparişe başladı

    Kylo Ren’in miğfer tasarımına sahip Galaxy Note10+, siyah temalı Galaxy Buds ve parlak kırmızı renkte S-Pen kalemi özel sürüm Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition içerisinde yer alıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition ön siparişe başladı
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    Star Wars: The Rise of Skywalker filminin arefesinde pazarlama hamleleri devam ediyor. Samsung ve Disney ortaklığında hazırlanan özel sürüm Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition seti ülkemizde ön siparişe açıldı.

    Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition özellikleri ve fiyatı

    Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition özel modeli kutusundan dış tasarımına ve yazılımına kadar kullanıcıya Star Wars atmosferini yaşatacak temalar ve aksesuarlarla geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P40 serisi CAD tasarımlarında hayat buldu"

    Özel kutu içerisinde siyah renkli Galaxy Note 10+ modelinin yanında Kylo Ren’in miğfer tasarımına sahip bir deri kılıf yer alıyor. One UI ara yüzü bu tasarımı yansıtacak şekilde temalara, animasyonlara ve Samsung uygulamalarına sahip.

    Aksesuar tarafında siyah ve kırmızı renkleri barındıran Galaxy Buds kablosuz kulaklık yer alıyor. Ayrıca özel bir Star Wars metal rozeti de kutu içerisine eklenmiş. S-Pen kalemi de ışın kılıcını andırır şekilde parlak kırmızı renkte.

    Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition özel kutusu da siyah renk ve beyaz işleme miğfer tasarımı ile donatılmış. Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition modeli 11999TL fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda.



    https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-note10/star-wars-special-edition/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 1 sa.
    Ben bu skinleri kendim yapmak istesem bu kadar tutmaz.
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