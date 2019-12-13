Epic Store "The Game Awards" indirimleri başladı

Epic Store, The Game Awards etkinliği kapsamında belli ouyunlarda indirime gitti. 12-16 Aralık tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, IGN tarafından yılın oyunu seçilen Control dahil birçok popüler oyunda indirim mevcut. İndirimli oyun listesine aşağıda göz atabilirsiniz:
- Borderlands 3 :
309TL yerine 200.85 TL
- Ther Outer Worlds :
309TL yerine 231.75 TL
- Control :
99TL yerine 66.33 TL
- Metro Exodus :
249TL yerine 124.50 TL
- Outer Wilds :
39TL yerine 31.20 TL
- What the Golf :
33TL yerine 21.45 TL
- Trover Saves the Universe:
49TL yerine 39.20 TL
- Anno 1800:
309TL yerine 169.95 TL
- Rainbow Six (Standart Edition):
102.99TL yerine 41.19 TL
- The Division 2 (Standart Edition):
309TL yerine 77.25 TL
Mağaza ayrıca bu haftaki ücretsiz oyununu da indirmeye sundu. Epic Store’un 12-19 Aralık tarihleri arasında oyunculara sunduğu yapım ise The Escapists oldu. Piksel görünümlü ve hapishaneden firar etme temalı strateji oyunu, %71 Metacritic ortalamasına sahip. Steam yorumları da "çok olumlu” olan yapım burada 27 TL’den satılıyor. Epic Store, bu sefer bir sonraki ücretsiz oyunuyla ilgili ise bir paylaşımda bulunmamış.
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