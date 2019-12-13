Epic Store "The Game Awards" indirimleri başladı

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Epic Store, The Game Awards etkinliği kapsamında belli ouyunlarda indirime gitti. 12-16 Aralık tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, IGN tarafından yılın oyunu seçilen Control dahil birçok popüler oyunda indirim mevcut. İndirimli oyun listesine aşağıda göz atabilirsiniz:

Borderlands 3 : 309 TL yerine 200.85 TL

TL yerine 200.85 TL Ther Outer Worlds : 309 TL yerine 231.75 TL

TL yerine 231.75 TL Control : 99 TL yerine 66.33 TL

TL yerine 66.33 TL Metro Exodus : 249 TL yerine 124.50 TL

TL yerine 124.50 TL Outer Wilds : 39 TL yerine 31.20 TL

TL yerine 31.20 TL What the Golf : 33 TL yerine 21.45 TL

TL yerine 21.45 TL Trover Saves the Universe: 49 TL yerine 39.20 TL

TL yerine 39.20 TL Anno 1800: 309 TL yerine 169.95 TL

TL yerine 169.95 TL Rainbow Six (Standart Edition): 102.99 TL yerine 41.19 TL

TL yerine 41.19 TL The Division 2 (Standart Edition): 309 TL yerine 77.25 TL

Mağaza ayrıca bu haftaki ücretsiz oyununu da indirmeye sundu. Epic Store’un 12-19 Aralık tarihleri arasında oyunculara sunduğu yapım ise The Escapists oldu. Piksel görünümlü ve hapishaneden firar etme temalı strateji oyunu, %71 Metacritic ortalamasına sahip. Steam yorumları da "çok olumlu” olan yapım burada 27 TL’den satılıyor. Epic Store, bu sefer bir sonraki ücretsiz oyunuyla ilgili ise bir paylaşımda bulunmamış.