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    Epic Store "The Game Awards" indirimleri başladı

    Epic Store, "The Game Awards" etkinliği kapsamında bir indirim düzenledi. 19 Aralığa kadar geçerli indirimde, IGN'in yılın oyunu seçtiği Control dahil 10 oyunda indirim var.
    19 sa.
    1,1b
    1
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Epic Store
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    Epic Store, The Game Awards etkinliği kapsamında belli ouyunlarda indirime gitti. 12-16 Aralık tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, IGN tarafından yılın oyunu seçilen Control dahil birçok popüler oyunda indirim mevcut. İndirimli oyun listesine aşağıda göz atabilirsiniz:

    • Borderlands 3 : 309 TL yerine 200.85 TL
    • Ther Outer Worlds : 309 TL yerine 231.75 TL
    • Control :  99 TL yerine 66.33 TL
    • Metro Exodus : 249 TL yerine 124.50 TL
    • Outer Wilds : 39 TL yerine 31.20 TL
    • What the Golf : 33 TL yerine 21.45 TL
    • Trover Saves the Universe: 49 TL yerine 39.20 TL
    • Anno 1800: 309 TL yerine 169.95 TL
    • Rainbow Six (Standart Edition): 102.99 TL yerine 41.19 TL
    • The Division 2 (Standart Edition): 309 TL yerine 77.25 TL

    Epic Store

    Mağaza ayrıca bu haftaki ücretsiz oyununu da indirmeye sundu. Epic Store’un 12-19 Aralık tarihleri arasında oyunculara sunduğu yapım ise The Escapists oldu. Piksel görünümlü ve hapishaneden firar etme temalı strateji oyunu, %71 Metacritic ortalamasına sahip. Steam yorumları da "çok olumlu” olan yapım burada 27 TL’den satılıyor. Epic Store, bu sefer bir sonraki ücretsiz oyunuyla ilgili ise bir paylaşımda bulunmamış.



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