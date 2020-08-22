Epic Store’un ücretsiz dağıttığı Remnant: From the Ashes, 10 milyondan fazla hesaba eklendi

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Souls benzeri looter shooter, Remnant: From the Ashes hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Epic Store’da ücretsiz olarak dağıtılmıştı.

Özellikle üç kişilik co-op moduyla öne çıkan oyun, piyasaya çıktığında zorlayıcı mekanikleri ve boss dövüşleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunun Epic Store’da ücretsiz olarak dağıtılmasının ardından rakamlarla ilgili bir açıklama yapımcılar, Perfect World Entertainment ve Gunfire Games’den geldi.

İlginizi Çekebilir

Epic Store'dan bir bomba daha: 120 TL'lik Remnant: From the Ashes ücretsiz oluyor

Ayrıca Bkz. "Nolan'ın yeni filmi Tenet'ın eleştirileri yayınlandı: "Eh işte.""

Geliştiriciler, 13 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak dağıtılan oyunu 10 milyondan fazla kullanıcının edindiği bilgisini paylaştı.

Tam Boyutta Gör

Söz konusu rakam, Epic’in son bombası olan ve çıkış yaptığı ilk gün ücretsiz olarak dağıtılan A Total War Saga: TROY’dan bir hayli fazla. Ancak iki oyunun ücretsiz olduğu süre düşünüldüğünde A Total War Saga: TROY da ciddi sayıda oyuncuya ulaşmış görünüyor. Oyuna ücretsiz olarak sahip olanların sayısı 7.5 milyon olarak açıklanmıştı.

Ortaya çıkan rakamlar, Epic Store’a olan ilginin katlanarak arttığının da bir göstergesi. Tepkilere neden olsa da platforma özel oyunlarla birlikte kitlesini artırmaya kararlı olan mağazanın geleceği ileride bakalım nasıl şekillenecek.

https://www.dsogaming.com/news/over-10-million-players-have-claimed-their-free-copy-of-remnant-from-the-ashes-on-epic-games-store/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.