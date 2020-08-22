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    Epic Store’un ücretsiz dağıttığı Remnant: From the Ashes, 10 milyondan fazla hesaba eklendi

    Geçtiğimiz hafta Eğic Store'da ücretsiz olarak dağıtılan Remnant: From the Ashes, geliştiricilerden gelen açıklamaya göre 10 milyondan fazla hesaba eklendi.
    11 sa.
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Epic Store’un ücretsiz dağıttığı Remnant: From the Ashes, 10 milyondan fazla hesaba eklendi
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    Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Souls benzeri looter shooter, Remnant: From the Ashes hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Epic Store’da ücretsiz olarak dağıtılmıştı.

    Özellikle üç kişilik co-op moduyla öne çıkan oyun, piyasaya çıktığında zorlayıcı mekanikleri ve boss dövüşleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunun Epic Store’da ücretsiz olarak dağıtılmasının ardından rakamlarla ilgili bir açıklama yapımcılar, Perfect World Entertainment ve Gunfire Games’den geldi.

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    Geliştiriciler, 13 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak dağıtılan oyunu 10 milyondan fazla kullanıcının edindiği bilgisini paylaştı.

    Epic Store’un ücretsiz dağıttığı Remnant: From the Ashes, 10 milyondan fazla hesaba eklendi
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    Söz konusu rakam, Epic’in son bombası olan ve çıkış yaptığı ilk gün ücretsiz olarak dağıtılan A Total War Saga: TROY’dan bir hayli fazla. Ancak iki oyunun ücretsiz olduğu süre düşünüldüğünde A Total War Saga: TROY da ciddi sayıda oyuncuya ulaşmış görünüyor. Oyuna ücretsiz olarak sahip olanların sayısı 7.5 milyon olarak açıklanmıştı.

    Ortaya çıkan rakamlar, Epic Store’a olan ilginin katlanarak arttığının da bir göstergesi. Tepkilere neden olsa da platforma özel oyunlarla birlikte kitlesini artırmaya kararlı olan mağazanın geleceği ileride bakalım nasıl şekillenecek.



    https://www.dsogaming.com/news/over-10-million-players-have-claimed-their-free-copy-of-remnant-from-the-ashes-on-epic-games-store/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Paetzold (R S) 4 sa.
    Ekledim ama henüz oynamadım.
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    speederly (Hasan Soyadı) 5 sa.
    Crackli oynamistim simdi tekrar indirip co op bitirdim 2 3 sefer basarili bir oyun.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 7 sa.
    Oyun güzel finaline geldim. Tavsiye ederim. Belki indirimde dlcleri alırım
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    KuvvetMira27 (Kuvvet Mira) 9 sa.
    oyunun ne olduğunu bilmiyorum girdim hesabımda varmış :) haberi görmesem böyle bir oyuna sahip olduğumu bile bilmiyorum :D
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    bobsantino (Burak ) 10 sa.
    Ben biraz oynadım ama pek alışamadım oyuna. 1 saat civarı daha oynayıp kararımı veririm
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    Kraaz (Altan CAN) 10 sa.
    Bedava olan her şeyi öylesine ekliyorum, Baktım Remnantı da eklemişim. Oynadım mı ? Yok. Oynarmıyım ? Zannetmiyorum.
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    Shovel Knight 10 sa.
    1 saatin üzerinde kaç kişi oynamış onuda söylesinler
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