Nolan'ın yeni filmi Tenet'ın eleştirileri yayınlandı: "Eh işte."

Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi Tenet nihayet önümüzdeki sinemaseverlerle buluşuyor. Filmin yayınlanmasına çok kısa bir süre kalmasıyla birlikteilk eleştiriler de yayınlanmaya başlandı. Sinema eleştirmenlerinin genel anlamıyla çok olumlu yorumlar yapmadığını görüyoruz.

The Guardian, Tenet'a 5 üzerinden 2 yıldız verirken filmin başından sonuna kadar yavan bir sunuma ve ezberci bir senaryoya sahip olduğunu belirtmiş. BBC'nin 3 yıldız eleştirisinde ise Tenet için "fazla gürültülü, abartılı ve saçma sapan bir ucuz kurgu" ifadeleri kullanıldığını görüyoruz. Time Out'tan Phil de Semylen ise yine 3 yıldız vermiş ve Tenet'ın görsel anlamda çok iyi ancak özünde ruhsuz bir film olduğunu belirtmiş.

The New York Times, Variety ve IGN'in eleştirmenlerinin ise filme 4 yıldız verdiğini görüyoruz. Burada da Tenet'ın iyi bir seyir zevki sunduğu ancak kesinlikle bir başyapıt olmadığı yönünde görüşler var.

Tenet'ı çok beğenen eleştirmenler de yok değil. Filme 5 yıldız veren The Telegraph'tan Robbie Collin, "zamanı-büken müthiş bir aksiyon filmi" ifadelerini kullanmış ve Tenet'ın sinemalara geri dönüş için kusursuz bir yapım olduğunu söylemiş. Collin ayrıca Tenet'ın yine karışık bir senaryoya sahip olduğunu ve tam olarak anlayabilmek için birden fazla kez izlemek gerektiğini söylüyor.

Tenet'ı Christopher Nolan'ın diğer filmleriyle karşılaştırdığımızda ise eleştirilerin aslında gayet normal olduğunu görüyoruz. Tenet şu anda Rottan Tomatoes da %88, Metacritic de ise 71 puana sahip. Nolan'ın çok sevilen diğer filmleri Interstellar ve The Prestige'den daha iyi, Inception ile hemen hemen aynı puanlar.

Tenet ülkemizde 26 Ağustos'ta yayınlanacak. Şu anda bilet satışları başlamış durumda.

%88 Rotten Tomatoes / %71 Metacritic

Total Film - 100

- 100 The Telegraph - 100

- 100 The Globe and Mail - 88

- 88 IGN - 80

- 80 The New York Times - 80

- 80 Variety - 80

- 80 Empire - 80

- 80 SlashFilm - 75

- 75 The Hollywood Reporter - 70

- 70 Screen Daily - 70

- 70 Los Angeles Times - 70

- 70 The Wrap - 65

- 65 TimeOut - 60

- 60 BBC - 60

- 60 The Irish Times - 60

- 60 Indiewire - 42

- 42 The Guardian - 40

