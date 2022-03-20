Epson ev sineması için yeni 4K lazer projeksiyon cihazını duyurdu

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Bir dönem sadece toplantılarda veya sunumlarda yaygın olarak kullanılan projeksiyon cihazları artık evlerimize kadar girdi. Haliyle evlerimizdeki kaliteli ekranlarla yarışmaya başladı. Bugün bir monitör veya televizyon yerine tercih edilebiliyor.

Epson LS11000 4K PRO lazer projeksiyon cihazı

Epson LS11000 4K PRO projeksiyon cihazı firmanın bugne kadar geliştirdiği en iyi ev sinema ve oyuncu cihazı olma özelliğine sahip. 2500 lümen parlaklık ve 1200000:1 dinamik kontrast oranı sunuyor.

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3 adet LCD yongası her sahnede sürekli olarak RGB renk gamının yüzde 100’ünü yansıtıyor. Bu sayede etkileyici parlaklık ve renk gamı elde ediliyor. Ayrıca gökkuşağı etkisi veya parlaklık hataları yaşanmıyor.

Epson’un Lazer Düzlem Işık Kaynağı teknolojisi çok düzlemli lazer diyotlar ile optimum ışık kaynağını oluşturuyor ve en iyi siyah kontrast ile renk doğruluğunu sağlıyor. Hassas Geçiş Cam Plaka teknolojisi 3840x2160 piksel çözünürlük ile 8.29 milyon piksellik görüntüler yansıtabiliyor. Gerçek zamanlı sahne düzeltme teknolojisi ise sahneye göre görsel kalitesini otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Tam 10-bit HDR renk desteğinin yanında 120Hz tazeleme hızı da olan projeksiyon cihazı oyuncular için 4K 120fps oynatma ve 20ms gecikme süreleri sunabiliyor. Epson LS11000 4K PRO lazer projeksiyon cihazı için 3999$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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Epson LS11000 4K PRO tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı