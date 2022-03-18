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    Redmi dev ekranlı akıllı televizyonunu duyurdu

    Redmi Max 100 TV modeli tam 100 inçlik 4K LCD ekranı ile ev sinema sisteminin yerini almaya geliyor. Performans ve ses yetenekleri de segmentinde oldukça dikkat çekici.
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    Redmi Max 100 TV
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    Akıllı telefon, giyilebilir cihaz ve dizüstü bilgisayar gibi modellerin yanında Redmi markası televizyon ürünleri de satıyor. Redmi Max 100 akıllı televizyon modeli Xiaomi ekosisteminden en büyük ekrana sahip.

    Redmi Max 100 TV özellikleri ve fiyatı

    Redmi Max 100 TV adıyla tanıtılan yeni televizyon ekosistemin en büyük ekranına sahip. Daha önce yine Redmi markası 98 inçlik bir televizyon tanıtmıştı. Diagonal olarak 2540mm olan televizyon ev sinema sisteminin yerini alacak kapasitede.

    LCD panel 4K çözünürlük sunarken 120Hz tazeleme hızına sahip. DCI-P3 renk gamının yüzde 94’ünü kapsarken Dolby Audio, Dolby Atmos ve DTS-HD ses desteği sunuyor. İki adet 15W hoparlör ile ses çıkışı sağlanıyor.

    4 adet Cortex-A73 çekirdeğinden oluşan işlemciye 4GB RAM ve 64GB depolama eşlik ediyor. MIUI for TV ara yüzünü kullanan cihaz WiFi6, Bluetooth ve iki adet HDMI 2.1 portu barındırıyor. Redmi Max 100 TV modeli için 3150$ fiyat belirlendi.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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