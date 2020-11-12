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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ericsson, Türkiye'ye yapay zeka merkezi açıyor

    Ericsson, ülkemizde yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı Ar-Ge çalışmaları için yeni bir merkez açıyor. Merkezde geliştirilen teknolojilerin 5G ve diğer alanlarda kullanılması hedefleniyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    755
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Ericsson, Türkiye'ye yapay zeka merkezi açıyor
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    Bir zamanlar cep telefonlarıyla ülkemizde sevilen Ericsson, son dönemlerde makine öğrenimi, yapay zeka, 5G konuları üzerinde yoğunlaştı. Ericsson, yapay zeka çalışmalarını geliştirmen için Türkiye’ye büyük bir merkez kuruyor.

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    Ericsson İstanbul’a kuracağı yeni merkezinde yapay zeka ve makine öğrenimi dahil olmak üzere yeni nesil teknolojilere dayalı ürünler ve hizmetler geliştirilmesi amaçlanıyor. Merkezin, servis sağlayıcıların dijital planlarını ayrıntılı bir şekilde tasarlayabilmelerine yardımcı olması amaçlanıyor. Yeni merkez Ericsson’un Operations Engine modelinden faydalanacaki. Servis sağlayıcıların dijital dönüşüm girişimlerini ve yerel Ar-GE ekosistemini destekleyecek.

    Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın’ın yeni açılacak merkezle ilgili açıklamaları şöyle:

    "Dijital dönüşümden geçen servis sağlayıcılar, yeni hizmetleri pazara ilk sunan ve ihtiyaç duyulan çevikliğe ulaşmak için giderek daha fazla yapay zeka ve otomasyona yöneliyor. Ericsson olarak yeni merkezimizin kurulmasıyla birlikte ekosistemimizi daha da geliştirecek, sadece Türkiye'de günümüzün teknolojik ortamında ihtiyaç duydukları araçlara Türk mühendislerimizle destek olacağız.”



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    symbiat (symbiat karalama) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Turkiye kadar parasi degersiz olan, ama buna ragmen kaliteli ve genc beyinleri olan bir ulkeye tum teknoloji firmalarinin gelmesini beklerdim. ucuz is gucu, hem adamlar kazanir hemde memleketin insani istihdam edilirdi.
    Turkiye kadar parasi degersiz olan, ama buna ragmen kaliteli ve genc beyinleri olan bir ulkeye tum teknoloji firmalarinin gelmesini beklerdim. ucuz is gucu, hem...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Muguroz 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de know how olusmasi adina güzel bi haber. Yapay zeka teknolojileri Türkiye'nin yakalayabilecegi bi tren.
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    Muguroz 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Diger haber basliklarina da bakiyorum da kimisinde özne cümleden virgülle ayrilmis. Ilk 3 sayfadaki virgül hatalari;

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    Donanimhaber gibi bir portalda sadece ilk üc sayfada bu kadar cok hata görmek gercekten üzücü. Kim bilir iceriklerde daha ne hatalar var. Haberler hizli servis edildigi icin icerikteki ufak tefek hatalar göz ardi edilebilir ancak basliklardaki bu denli basit hatalar biraz daha dikkat edilirse önlenebilir.


    http://www.tdk.gov.tr/icerik/yazim-kurallari/noktalama-isaretleri-aciklamalar/
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    Muguroz 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaslarin da belirttigi gibi "Ericsson Türkiye'de yapay zeka merkezi aciyor" daha mantikli bi baslik olur gibi duruyor.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 22 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    %50 kesimin yerine düşünüp, karar verecekse güzel gelişme
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Ericsson'dan Türkiye'ye yapay zeka merkezi açıyor"
    abi google translate değil, o bu kadar saçmalamaz
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Başlık hatalı gibi sanki sanırım kesin.
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    symbiat (symbiat karalama) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Turkiye kadar parasi degersiz olan, ama buna ragmen kaliteli ve genc beyinleri olan bir ulkeye tum teknoloji firmalarinin gelmesini beklerdim. ucuz is gucu, hem adamlar kazanir hemde memleketin insani istihdam edilirdi.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    hopeyoung 59 dk. ( Mesaj Silindi ) symbiat
    Kafası çalışan işe yarayan insanlar tl bazında düşünmüyor zaten.
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