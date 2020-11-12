Ericsson, Türkiye'ye yapay zeka merkezi açıyor

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Bir zamanlar cep telefonlarıyla ülkemizde sevilen Ericsson, son dönemlerde makine öğrenimi, yapay zeka, 5G konuları üzerinde yoğunlaştı. Ericsson, yapay zeka çalışmalarını geliştirmen için Türkiye’ye büyük bir merkez kuruyor.

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Ericsson İstanbul’a kuracağı yeni merkezinde yapay zeka ve makine öğrenimi dahil olmak üzere yeni nesil teknolojilere dayalı ürünler ve hizmetler geliştirilmesi amaçlanıyor. Merkezin, servis sağlayıcıların dijital planlarını ayrıntılı bir şekilde tasarlayabilmelerine yardımcı olması amaçlanıyor. Yeni merkez Ericsson’un Operations Engine modelinden faydalanacaki. Servis sağlayıcıların dijital dönüşüm girişimlerini ve yerel Ar-GE ekosistemini destekleyecek.

Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın’ın yeni açılacak merkezle ilgili açıklamaları şöyle:

"Dijital dönüşümden geçen servis sağlayıcılar, yeni hizmetleri pazara ilk sunan ve ihtiyaç duyulan çevikliğe ulaşmak için giderek daha fazla yapay zeka ve otomasyona yöneliyor. Ericsson olarak yeni merkezimizin kurulmasıyla birlikte ekosistemimizi daha da geliştirecek, sadece Türkiye'de günümüzün teknolojik ortamında ihtiyaç duydukları araçlara Türk mühendislerimizle destek olacağız.”

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