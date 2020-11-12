Ericsson, Türkiye'ye yapay zeka merkezi açıyor

Bir zamanlar cep telefonlarıyla ülkemizde sevilen Ericsson, son dönemlerde makine öğrenimi, yapay zeka, 5G konuları üzerinde yoğunlaştı. Ericsson, yapay zeka çalışmalarını geliştirmen için Türkiye’ye büyük bir merkez kuruyor.İlginizi Çekebilir Mercedes-Benz Türk'ün İstanbul'daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen teknolojiler tüm dünyada kullanılıyor
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Ericsson İstanbul’a kuracağı yeni merkezinde yapay zeka ve makine öğrenimi dahil olmak üzere yeni nesil teknolojilere dayalı ürünler ve hizmetler geliştirilmesi amaçlanıyor. Merkezin, servis sağlayıcıların dijital planlarını ayrıntılı bir şekilde tasarlayabilmelerine yardımcı olması amaçlanıyor. Yeni merkez Ericsson’un Operations Engine modelinden faydalanacaki. Servis sağlayıcıların dijital dönüşüm girişimlerini ve yerel Ar-GE ekosistemini destekleyecek.
Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın’ın yeni açılacak merkezle ilgili açıklamaları şöyle:
"Dijital dönüşümden geçen servis sağlayıcılar, yeni hizmetleri pazara ilk sunan ve ihtiyaç duyulan çevikliğe ulaşmak için giderek daha fazla yapay zeka ve otomasyona yöneliyor. Ericsson olarak yeni merkezimizin kurulmasıyla birlikte ekosistemimizi daha da geliştirecek, sadece Türkiye'de günümüzün teknolojik ortamında ihtiyaç duydukları araçlara Türk mühendislerimizle destek olacağız.”
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
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Donanimhaber gibi bir portalda sadece ilk üc sayfada bu kadar cok hata görmek gercekten üzücü. Kim bilir iceriklerde daha ne hatalar var. Haberler hizli servis edildigi icin icerikteki ufak tefek hatalar göz ardi edilebilir ancak basliklardaki bu denli basit hatalar biraz daha dikkat edilirse önlenebilir.
http://www.tdk.gov.tr/icerik/yazim-kurallari/noktalama-isaretleri-aciklamalar/
abi google translate değil, o bu kadar saçmalamaz