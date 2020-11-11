MediaTek, Türkiye'de zirveye oynuyor

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Teknoloji devi MediaTek, Türkiye’de ilk kez bir dijital basın toplantısı düzenledi. MediaTek’in Türkiye’deki pazar payı, iş birlikleri ve yeni yatırımlardan bahsedildi.

Akıllı telefonda pazar payı yüzde 32

Türkiye’de MediaTek’in işlemciye sahip telefon sayısı ciddi oranda artış gösterdi. Son 3 yılda MediaTek işlemcili telefonların pazar payı yüzde 12’den yüzde 32’ye yükseldi. Birinci sırada yüzde 36 pazar payıyla Qualcomm yer alıyor. İki firmanın başa baş mücadele ettiğini söyleyebiliriz. 2019’un ikinci yarısından itibaren üretilen tüm yerli telefonlarda MediaTek işlemciler kullanıldı.

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Yerli TV’lerin yüzde 95’inde MediaTek kullanılıyor

MediaTek yalnızca telefon yonga seti üretmiyor, TV’de de önemli üretim hacmine sahip. Türkiye’de üretilen yerli akıllı TV’lerin yüzde 95, tabletlerde yüzde 45, fiber/VDSL modemlerde ise yüzde 90 pazar payına sahip.

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MediaTek, Türkiye’deki firmalarla iş birliğini sürdürmeyi ve daha fazla firmayla iş birliği yapmayı hedefliyor. Telefon üretiminde General Mobile, Casper, Vestel gibi yerli üreticilerle iş birliği yapılıyor. Android TV ve akıllı TV üretiminde Vestel ve Arçelik, tablet üretiminde Reeder, modem cihazlarında Türk Telekom, Türksat, Turkcell, D-Smart, Millenicom, Hometech; akıllı ödeme sistemlerinde Koç Grubu şirketi Token Financials’la birlikte çalışılıyor.

Toplantıda MediaTek Helio G95 yonga setinin lansmanı yapıldı. Ayrıca 5G özellikli MediaTek Dimensity Serisi 1000+, 820, 800, 800U ve 720 işlemcilerin ön tanıtımı yapıldı. Bu işlemciler hakkında detaylı bilgiler için aşağıdaki galeriye bakabilrirsiniz.

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