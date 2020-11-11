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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MediaTek, Türkiye'de zirveye oynuyor

    MediaTek ülkemizde ilk kez basın toplantısı düzenledi. MediaTek, Türkiye'deki pazar payını açıkladı. Mobilde yüzde 32 pazar payına sahip Çinli teknoloji devi diğer sektörlerde birinci sırada.
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    MediaTek, Türkiye'de zirveye oynuyor
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    Teknoloji devi MediaTek, Türkiye’de ilk kez bir dijital basın toplantısı düzenledi. MediaTek’in Türkiye’deki pazar payı, iş birlikleri ve yeni yatırımlardan bahsedildi.

    Akıllı telefonda pazar payı yüzde 32

    Türkiye’de MediaTek’in işlemciye sahip telefon sayısı ciddi oranda artış gösterdi. Son 3 yılda MediaTek işlemcili telefonların pazar payı yüzde 12’den yüzde 32’ye yükseldi. Birinci sırada yüzde 36 pazar payıyla Qualcomm yer alıyor. İki firmanın başa baş mücadele ettiğini söyleyebiliriz. 2019’un ikinci yarısından itibaren üretilen tüm yerli telefonlarda MediaTek işlemciler kullanıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Microsoft; ülkemizde aylık ödemeli Xbox hizmetini başlatıyor"

    Yerli TV’lerin yüzde 95’inde MediaTek kullanılıyor

    MediaTek yalnızca telefon yonga seti üretmiyor, TV’de de önemli üretim hacmine sahip. Türkiye’de üretilen yerli akıllı TV’lerin yüzde 95, tabletlerde yüzde 45, fiber/VDSL modemlerde ise yüzde 90 pazar payına sahip.

    MediaTek, Türkiye'de zirveye oynuyor
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    MediaTek, Türkiye’deki firmalarla iş birliğini sürdürmeyi ve daha fazla firmayla iş birliği yapmayı hedefliyor. Telefon üretiminde General Mobile, Casper, Vestel gibi yerli üreticilerle iş birliği yapılıyor. Android TV ve akıllı TV üretiminde Vestel ve Arçelik, tablet üretiminde Reeder, modem cihazlarında Türk Telekom, Türksat, Turkcell, D-Smart, Millenicom, Hometech; akıllı ödeme sistemlerinde Koç Grubu şirketi Token Financials’la birlikte çalışılıyor.

    Toplantıda MediaTek Helio G95 yonga setinin lansmanı yapıldı. Ayrıca 5G özellikli MediaTek Dimensity Serisi 1000+, 820, 800, 800U ve 720 işlemcilerin ön tanıtımı yapıldı. Bu işlemciler hakkında detaylı bilgiler için aşağıdaki galeriye bakabilrirsiniz.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    50 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elveda abd, artik yeni super guc cin
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    erencanyaman 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    yerli üreticiyle açsın %50 50
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    hollowman_ (N. b.) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamsan yerli bir üreticiyle %50-50 ortaklı işlemci fabrikası açarsın Mediatek. o kadar ekmeğimizi yiyorsun, ayıptır be.
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    dugers (syt dgr) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilgilerimizin %32 si Çine %36 sı Abd ye gidiyormuş. Bu zamandan sonra yerli chipset üretilemeyeceğine göre yapılacak bir şey yok. Ama Mediatek en azından kaynak kodlarını paylaşmalı.
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    zero fear 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acaba neden? Ben cevabı biliyorum ama söylemem
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