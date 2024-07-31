Yapay zeka desteğiyle karaciğere kitle lezyon tanısı konuluyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka, Türk doktorlar tarafından eğitildi. Hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda karaciğerindeki kitle yapay zeka tarafından başarıyla tespit edildi ve kesin tanı koyuldu.
Hasta Serpil Akbulut, yaklaşık 2 yıldır karaciğerinde bir kitle olduğunu ancak tam bir tanı konulamadığını, hastalığıyla ilgili birkaç yere de gitmesine karşın bir netlik kazandırılamadığını dile getiren Akbulut’a yapay zeka sayesinde kesin tanı koyuldu. Akbulut, "Hocalarımızın yapay zeka ile alakalı bir çalışma yaptığını öğrendim. Hocalarımızın da tavsiyesi üzerine bu çalışmaya dahil olmak istediğimi söyledim. Kendileri karaciğerin parçalanmasına gerek kalmaksızın yapay zeka sayesinde kesin bir tanı koymuş oldular." dedi.
Yapay zeka, gelecekte hekim yardımı olmadan tanı koyabilecek
Yapay zeka, karaciğerde kitle lezyon tanısı koyulmasını hızlandıracak. Şu anki aşamada radyoloji hekiminin işni kolaylaştırmaya yarıyor. Yapay zekanın, hekimlerin desteğiyle daha da eğitilerek doğrudan tanı koyması sağlanacak. Böylece tanı süreci kısalacak. Hekim değerlendirilmesinden önce tanı koyulması, hasatlarının tedavisinin daha hızlı başlatılmasını sağlayacak.
Projenin uluslararası bir dergide yayınlanacağını belirten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı, "Bir uzman hekimin işini çok kolaylaştırarak doğrudan yapay zeka ile tanı koyacağız. Çalışmamız ve ulaştığımız sonuçların detayları saygın bir uluslararası dergiye gönderilmiş ve inceleme aşamasındadır. En kısa sürede sonuç almayı umuyoruz, sonuçlarımıza güveniyoruz, bu konuda da çok umutluyuz. Bu çalışma bize, azim ve gayretle çalışıldığında Türk çocuklarının neleri başarabileceğini gösterdi. Elde edilen başarılar gençlere umut, heyecan ve çalışma azmi vermektedir." ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.