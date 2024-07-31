Yapay zeka desteğiyle karaciğere kitle lezyon tanısı konuluyor

Tam Boyutta Gör Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü öncülüğünde geliştirilen "yapay zeka destekli tanı uygulaması" ile karaciğere kitle lezyon tanısı konulmaya başlandı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka, Türk doktorlar tarafından eğitildi. Hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda karaciğerindeki kitle yapay zeka tarafından başarıyla tespit edildi ve kesin tanı koyuldu.

Çin, yapay zekada zirvede: Buluş sayısı 378 bini aştı 12 sa. önce eklendi

Hasta Serpil Akbulut, yaklaşık 2 yıldır karaciğerinde bir kitle olduğunu ancak tam bir tanı konulamadığını, hastalığıyla ilgili birkaç yere de gitmesine karşın bir netlik kazandırılamadığını dile getiren Akbulut’a yapay zeka sayesinde kesin tanı koyuldu. Akbulut, "Hocalarımızın yapay zeka ile alakalı bir çalışma yaptığını öğrendim. Hocalarımızın da tavsiyesi üzerine bu çalışmaya dahil olmak istediğimi söyledim. Kendileri karaciğerin parçalanmasına gerek kalmaksızın yapay zeka sayesinde kesin bir tanı koymuş oldular." dedi.

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka, gelecekte hekim yardımı olmadan tanı koyabilecek

Yapay zeka, karaciğerde kitle lezyon tanısı koyulmasını hızlandıracak. Şu anki aşamada radyoloji hekiminin işni kolaylaştırmaya yarıyor. Yapay zekanın, hekimlerin desteğiyle daha da eğitilerek doğrudan tanı koyması sağlanacak. Böylece tanı süreci kısalacak. Hekim değerlendirilmesinden önce tanı koyulması, hasatlarının tedavisinin daha hızlı başlatılmasını sağlayacak.

Projenin uluslararası bir dergide yayınlanacağını belirten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı, "Bir uzman hekimin işini çok kolaylaştırarak doğrudan yapay zeka ile tanı koyacağız. Çalışmamız ve ulaştığımız sonuçların detayları saygın bir uluslararası dergiye gönderilmiş ve inceleme aşamasındadır. En kısa sürede sonuç almayı umuyoruz, sonuçlarımıza güveniyoruz, bu konuda da çok umutluyuz. Bu çalışma bize, azim ve gayretle çalışıldığında Türk çocuklarının neleri başarabileceğini gösterdi. Elde edilen başarılar gençlere umut, heyecan ve çalışma azmi vermektedir." ifadelerini kullandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Erzincan'da üniversitede yapay zeka desteğiyle karaciğere kitle l