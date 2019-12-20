Esansiyel yağlardaki bileşikler yara iyileşmesini hızlandırıyor

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Esansiyel yağlar genel olarak aroma terapi ile özdeşleştirilmesine ve bu yağların alternatif tıpta kullanılmasına karşın yeni yapılan bilimsel çalışmalara göre bu yağların ve yağları içeren ilaçların topikal olarak kullanılması yara iyileşmesine katkı sağlayabilecek gibi görünüyor. Yağların içerisinde bulunan bazı maddeler bu işlevi enflamasyon cevabını azaltarak sağlıyor.

Bahsi geçen ve enflamasyon cevabını regüle eden bileşik beta kariofilen olarak adlandırılmakla birlikte bu bileşik lavanta -, biberiye ve ylang ylang yağları içerisinde bulunuyor. Indiana University kurumu tarafından yürütülen araştırmada bahsi geçen bitkiler kullanılarak beta kariolifen bileşiği elde edildi ve farelerin üzerindeki yüzeysel yaralara topikal olarak uygulandı.

Beta kariofilen yara iyileşmesini hızlandırıyor

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Bilim insanları beta kariofilen uygulanan farelerin hücre büyümesinin arttığını ve yara bölgesine doğru olan hücre göçünün hızlandığını gözlemledi. Hücre göçünün artışı sayesinde farelerdeki yaralar; tedavisiz bırakılan yaralara göre çok daha hızlı iyileşti. Ayrıca bilim insanları tedavi edilen yaralarda kıl foliküllerine ait kök hücrelerin gen ekspresyonunun arttığını da kaydetti. Bu durum sonucunda ise yara bölgelerinde meydana gelen skar dokusu oldukça azaldı.

Önceki araştırmalarda ise beta kariofilen adlı bileşiğin anti enflamatuar cevabı tetikleyen reseptörleri aktive ettiği gösterilmişti.

Yara iyileşmesi 3 farklı aşamadan oluşuyor. İlk aşamayı enflamasyon fazı, ikinci aşamayı hücre proliferasyon fazı; üçüncü aşamayı ise remodelling fazı oluşturuyor. Bilim insanları enflamasyon fazının baskılanmasını takriben 2. aşamaya geçişin hızlandığını ve bu sayede yaraların daha hızlı bir şekilde iyileştiğini düşünüyor.

Bilim insanları yakın gelecekte esansiyel yağlarda bulunan kimyasal bileşikleri kullanarak çeşitli ilaçlar ve ilaç preparatları üretmeyi düşünüyor.

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Yeni araştırma PLOS ONE adlı dergide yayımlandı.

https://news.iu.edu/stories/2019/12/iub/releases/17-chemical-compound-essential-oils-improve-wound-healing.html