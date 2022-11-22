Eşarj, elektrikli araç şarj istasyon ağını genişletmek için Kadoil ile anlaştı

Tam Boyutta Gör Eşarj, Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Kadoil ile Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyon ağını genişletiyor. İş birliği kapsamında Eşarj’ ın Türkiye’ nin 81 ilinde 1.000’ in üzerinde yüksek hızlı şarj istasyonu hedefine uygun olarak 50 ilde 100 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurulması hedefleniyor.

Eşarj ve Kadoil iş birliğinde kurulacak tüm istasyonlar Yüksek Hızlı (DC) olarak müşterilerine hizmet sağlayacak. İş birliği sayesinde elektrikli araçlar, yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bataryalarını 30 dakikada yüzde 80 doluluk oranına getirebilecek. Bu ortaklıkla beraber tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olacak yüksek performanslı şarj ağı sayesinde, Eşarj ve Kadoil müşterileri batarya endişesi yaşamadan seyahatlerini sürdürülebilecek.

Matrah güncellemesi açıklaması satışlarda sert frene neden oldu 4 sa. önce eklendi

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, iş birliğiyle ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Türkiye’ nin ilk elektrikli araç şarj istasyonu ağı Eşarj olarak ülkemize ve insanımıza karşı sorumluluklarımız var. Müşterilerimizin hiçbir tereddüt yaşamadan elektrikli araç kullanımına yönelmesini sağlamak, kesintisiz ve konforlu yolculuk için onların yanında yer almak bizim için çok önemli. Bu noktada elektrikli araç ekosistemine dahil olmak isteyen her paydaşla iş birliğini önemsiyoruz. Bu doğrultuda öncü ve kapsayıcı bir şirket olarak gördüğümüz Kadoil ile bu iş birliğine imza atmaktan son derece memnunuz” dedi.

Tam Boyutta Gör Kadoil Yönetim Kurulu Başkanı Nergiz Kadooğlu Çifçi ise Eşarj ve Kadoil iş birliği hakkında;

“Dünya’da büyük bir değişim yaşanıyor. Yeni mobilite ve elektrifikasyon artık hayatımızın bir parçası olma yolunda. Yaygın bir şarj istasyonu altyapısının kurulması bu değişimin olmazsa olmazı. Kadoil olarak, bu yeni geleceğe uyum sağlamak ve mevcut yatırımlarda göz önüne alındığında, şarj istasyon alt yapısı için akaryakıt istasyonlarının tercih edileceğine inanıyoruz. Geleceği kurgularken, son 100 yılda akaryakıtla çalışan araçlar için kurduğumuz, milyarlarca dolar yatırdığımız altyapıya sahip, 150.000’den fazla çalışana istihdam sağlayan sektörümüz öne çıkacaktır.

Bu kapsamda sektörün en hızlı büyüyen ve en değerli markalarından Eşarj ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu projenin yaygınlaşması ile tüm elektrikli araç sahibi misafirlerimize Kadoil güvencesinde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu iş birliğinin iki şirket, bayilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Eşarj ve Kadoil'den elektrikli araç şarj istasyonu iş birliği