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    ÖTV matrahlarında güncelleme açıklaması otomobil satışlarını durma noktasına getirdi

    Önce Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları, ardından da AA'nın düzenleme için 1 Aralık tarihini işaret etmesi, tüketicinin alım-satım süreçlerini ertelemesine sebep oldu.
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    Matrah güncellemesi açıklaması satışlarda sert frene neden oldu Tam Boyutta Gör
    Otomobillerden alınan ÖTV'de en son geçtiğimiz Ocak ayında matrah güncellemesi yapılmıştı. 2022 yılını geride bırakmak üzereyken yeni bir matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor.

    Önceki düzenlemelerden farklı olarak bu kez önceden paylaşılan kesin bir tarih gündemde. Anadolu Ajansı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin matrah güncellemesine yönelik 1 Aralık'a tarih verdiğini duyurdu. Hâl böyle olunca otomobil satışları durma noktasına geldi. Üstelik bu durumun sadece sıfır değil ikinci el pazarını da etkilediği belirtiliyor.

    Gelen haberlere göre, sektörün çatı kuruluşları olan OYDER, ODD ve OSD yetkilileri dün konuyla ilgili acil bir toplantı gerçekleştirdi. Yetkililer, ÖTV matrah düzenlemesine yönelik tarihin öne çekilmesi talebini ortak bir yazıyla bakanlığa iletmeyi planlıyor. Bu talebin karşılık bulup bulmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

    Fırsatçılar yine devrede

    Otomotiv piyasasındaki belirsizlik fırsatçıları da harekete geçirmiş durumda. Yetkililer, bazı bayilerin belirsizlik ortamından faydalanarak tüketiciye 1 Aralık'ta otomobillere yeni zamlar geleceğini söyleyerek fiyatları yukarı çektiğini söylüyor. Ayrıca, matrah düzenlemesi sonrası otomobilin vergi dilimi düşmesin diye mesela 500 bin TL'lik otomobile aksesuar ekleyerek liste fiyatını 580 bin TL'ye yükselten bazı bayiler olduğu da belirtiliyor.

    İkinci el ilan sayısında artış

    Matrah güncellemesi açıklaması satışlarda sert frene neden oldu Tam Boyutta Gör
    Fiyatların düşeceği beklentisi, aracını satmayı planlayanları da harekete geçirmiş durumda. Cardata'nın verilerine göre son üç günde online ilan sitelerine girilen yeni araç ilanı sayısı 60 bin oldu. Bu sayının çok yüksek olduğunu vurgulayan Cardata yetkilileri, “Olağan dönemde 12-13 bin olan günlük girilen satılık araç ilan sayısı, son üç gündür ortalama 20 bine çıkmış durumda. Çünkü, tüketici elindeki aracın değerinin, matrah düzenlemesiyle düşeceği endişesine kapıldı” dedi.

    Şunu da belirtelim ki, matrah artırımı doğrudan bir ÖTV indirimi değil. Tarih olarak 1 Aralık işaret edilse de matrah limitlerinin ne kadar artırılacağı konusunda bilgi yok. Haliyle düzenlemenin fiyatlara ne kadar etki edeceği de henüz bilinmiyor.

    Uzmanlara göre matrah limitlerinde yüzde 100’e yakın artış, otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 10-15 indirim sağlayabilir. Öte yandan pek çok marka Kasım ayında birbiri ardına zam yaptı ve çoğu otomobilde fiyatlar yüzde 10 civarında arttı. Piyasa için matrah artırımından daha etkili bir çözüm gerekiyor.

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