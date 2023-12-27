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    Eski Apple çalışanları yapay zeka projesi için bir araya geliyor

    Apple'ın baş tasarımcısı Tang Tan, şirketten ayrılıp Jony Ive'ın yönetimindeki LoveFrom'a katılacak. Tan'ın yeni şirkette bir yapay zeka projesine liderlik edeceği söyleniyor.
    apple tang tan jony ive yapay zeka projesi Tam Boyutta Gör
    iPhone ve Apple Watch tasarım ekibinin başındaki isim Tang Tan, bu ayın başlarında Şubat ayında şirketten ayrılacağını bildirmişti. Şimdi Tan’ın Jony Ive ile yeniden çalışmak üzere LoveFrom’a gittiğini ortaya koyan daha fazla detay ortaya çıktı. Tan, LoveFrom’da Jony Ive ve Open AI’den Sam Altman ile birlikte yeni bir yapay zeka donanım projesi üzerinde çalışacak.

    Baş tasarımcı, Jony Ive'ın ekibine katılıyor

    Şu anda Apple’da ürün tasarımından sorumlu başkan yardımcısı unvanını taşıyan Tan, bu yapay zeka donanım projesi için LoveFrom’da donanım mühendisliğinin başındaki isim olacak. Eski Apple yöneticisi, yeni ürünlerin görünümünü ve yeteneklerini şekillendirecek. Modern yapay zekanın yüzü haline gelen bir yönetici olan Altman ise yazılımın temellerini sağlamayı planlıyor.

    Toplamda 20’den fazla eski Apple çalışanının tasarım şirketine katıldığı söyleniyor. Apple’ın kullanıcı arayüzü tasarımı liderlerinden biri olan Patrick Coffman, Apple’daki endüstriyel tasarım ekibinin bir diğer üyesi olan Shota Aoyagi, şu anda LoveFrom’da çalışıyor. Apple’a katılan British Broadcasting Corp’un eski tasarım yöneticisi Colin Burns, Ocak ayında Apple ile yolları ayıracak. Tan ise Apple’da çalıştığı süre boyunca iPhone, Apple Watch ve AirPods dahil çeşitli Apple ürünleri üzerine çalıştı. Apple’ın en önemli ürünlerine ilişkin kritik kararlar verdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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