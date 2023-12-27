Eski Apple çalışanları yapay zeka projesi için bir araya geliyor

Tam Boyutta Gör iPhone ve Apple Watch tasarım ekibinin başındaki isim Tang Tan, bu ayın başlarında Şubat ayında şirketten ayrılacağını bildirmişti. Şimdi Tan’ın Jony Ive ile yeniden çalışmak üzere LoveFrom’a gittiğini ortaya koyan daha fazla detay ortaya çıktı. Tan, LoveFrom’da Jony Ive ve Open AI’den Sam Altman ile birlikte yeni bir yapay zeka donanım projesi üzerinde çalışacak.

2024'te tanıtılması beklenen Apple ürünleri 19 sa. önce eklendi

Baş tasarımcı, Jony Ive'ın ekibine katılıyor

Şu anda Apple’da ürün tasarımından sorumlu başkan yardımcısı unvanını taşıyan Tan, bu yapay zeka donanım projesi için LoveFrom’da donanım mühendisliğinin başındaki isim olacak. Eski Apple yöneticisi, yeni ürünlerin görünümünü ve yeteneklerini şekillendirecek. Modern yapay zekanın yüzü haline gelen bir yönetici olan Altman ise yazılımın temellerini sağlamayı planlıyor.

Toplamda 20’den fazla eski Apple çalışanının tasarım şirketine katıldığı söyleniyor. Apple’ın kullanıcı arayüzü tasarımı liderlerinden biri olan Patrick Coffman, Apple’daki endüstriyel tasarım ekibinin bir diğer üyesi olan Shota Aoyagi, şu anda LoveFrom’da çalışıyor. Apple’a katılan British Broadcasting Corp’un eski tasarım yöneticisi Colin Burns, Ocak ayında Apple ile yolları ayıracak. Tan ise Apple’da çalıştığı süre boyunca iPhone, Apple Watch ve AirPods dahil çeşitli Apple ürünleri üzerine çalıştı. Apple’ın en önemli ürünlerine ilişkin kritik kararlar verdi.

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