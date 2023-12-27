Eski Apple çalışanları yapay zeka projesi için bir araya geliyor

Baş tasarımcı, Jony Ive'ın ekibine katılıyor
Şu anda Apple’da ürün tasarımından sorumlu başkan yardımcısı unvanını taşıyan Tan, bu yapay zeka donanım projesi için LoveFrom’da donanım mühendisliğinin başındaki isim olacak. Eski Apple yöneticisi, yeni ürünlerin görünümünü ve yeteneklerini şekillendirecek. Modern yapay zekanın yüzü haline gelen bir yönetici olan Altman ise yazılımın temellerini sağlamayı planlıyor.
Toplamda 20’den fazla eski Apple çalışanının tasarım şirketine katıldığı söyleniyor. Apple’ın kullanıcı arayüzü tasarımı liderlerinden biri olan Patrick Coffman, Apple’daki endüstriyel tasarım ekibinin bir diğer üyesi olan Shota Aoyagi, şu anda LoveFrom’da çalışıyor. Apple’a katılan British Broadcasting Corp’un eski tasarım yöneticisi Colin Burns, Ocak ayında Apple ile yolları ayıracak. Tan ise Apple’da çalıştığı süre boyunca iPhone, Apple Watch ve AirPods dahil çeşitli Apple ürünleri üzerine çalıştı. Apple’ın en önemli ürünlerine ilişkin kritik kararlar verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.