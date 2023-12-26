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    2024'te tanıtılması beklenen Apple ürünleri

    Son raporlara göre Apple, 2024 yılı açılışını Apple Vision Pro ile yapacak. iOS 18 ve iPhone 16 serisi yenilikleri merakla bekleniyor. Tabii ki, Apple'dan 2024 beklentileri bunlarla sınırlı değil.
    2024 tanıtılacak apple cihazları Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro artırılmış gerçeklik başlığı, Apple’ın 2024’te çıkacak en önemli cihazlarından biri olsa da söylentiler Apple'ın ürün serisinin geri kalanı için de büyük planları olduğunu gösteriyor. Yeni nesil 3nm işlemci ve özel yakalama tuşuna sahip olacak iPhone 16 serisinin yanında daha uygun fiyatlı iPhone SE 4 bekleniyor. Apple Watch'un 10. yıl dönümüne özel Apple Watch X modeli bekleniyor. Tablet tarafında, 2024, iPad’lerin yılı olacak gibi görünüyor. Ve son olarak, performans ve verimlilikte çığır açan yeniliklerle profesyonellere yönelik tasarlanan Mac serisi gelmesi bekleniyor. İşte Apple’ın 2024’te tanıtması beklenen ürünleri:

    Açılış Apple Vision Pro ile olabilir

    Apple Vision Pro 2024 Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro’nun 2024'ün başlarında satışa sunulması bekleniyor. Apple’ın ilk AR başlığı, yurt dışında 3.499 dolar fiyat etiketiyle Ocak-Şubat ayı gibi satışa çıkacak. Apple Vision Pro Türkiye’de çıkmayacak gibi görünüyor. VisionOS üzerinde çalışan Vision Pro, çevrenize sanal bir arayüz yansıtmak için gelişmiş bir dizi kamera ve sensöre sahip. Sürükleyici sinema deneyimlerinden sanal çalışma alanına kadar bu başlık, mobil bilişimin bir sonraki evrimini işaret ediyor. Vision Pro’nun daha erişilebilir uygun fiyatlı bir versiyonun da tanıtılacağı söyleniyor. Çıkarsa, muhtemelen Apple Vision olarak adlandırılacak. Kullanıcı deneyimini etkilemeden bazı özelliklerin çıkarılacağı bir model olacak.

    2024, iPad’lerin yılı olacak

    iPad 2024 Tam Boyutta Gör
    Apple, ilginç olarak 2023’te hiçbir iPad modelini yenilemedi. 2024’te iPad Pro modellerinin (11 inç ve 12.9 inç) mevcut MacBook Pro’lara güç veren M3 çiple güncellenmesi bekleniyor. Yeni iPad Pro, yeni yonga setinin yanı sıra daha gelişmiş ekran paneline sahip olacak. Daha iyi kontrast ve üstün görüntüleme deneyimi sağlayacak OLED panelle yenilenecek. Yalnızca Pro değil, Air serisi de güncellenecek. 11 inç iPad Air, M2 çiple güçlendirilecek. Apple’ın iPad Pro aksesuarlarıyla uyumlu M2 çipli yeni 12.9 inç iPad Air modeli de çıkaracağı söyleniyor. Daha büyük ekranlı model 60Hz IPS LCD panele sahip olabilir ve 11 inç iPad Pro ile neredeyse aynı fiyattan çıkabilir. 11. nesil iPad’in de iPhone 14 işlemcisiyle güncelleneceği, 128GB depolama alanı seçeneğinin olacağı da söylentiler arasında.

    iPhone 16 serisi

    iPhone 16 & 16 Pro Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 serisi, iPhone 15’in tasarımını koruyacak. 2024 iPhone’larda ses seviyesi ve güç kontrolü için kapasitif dokunmatik tuşlar olacağı, özel video kaydı işlevi gören yakalama tuşunun bulunacağı söyleniyor. Performans açısından, Apple’ın önümüzdeki yıl standart pro model ayrımı yapmadan tüm iPhone’larda aynı işlemciyi (Apple A18) kullanacağı söyleniyor. Yeni iPhone’ların ekran boyutu da artırılıyor; iPhone 16 Pro ekranı 6.3 inç, 16 Pro Max’in ekranı 6.9 inç olacak. Şu an 15 Pro Max’e özel olan tetra prizma telefoto kamera önümüzdeki yıl 16 Pro’ya gelecek. İlginç olarak, düz modellerin 60Hz yenileme hızını koruması bekleniyor.

    10. yıla özel model: Apple Watch X

    Apple Watch X 2024 Tam Boyutta Gör
    Apple Watch, 2024'te 10. yıl dönümünü kutlayacak. Bu vesiyle Apple Watch serisinde büyük bir revizyon bekleniyor. Apple Watch X olarak adlandırılması beklenen özel yıl dönümü modelinin, tasarımda büyük değişiklikler getirmesinin yanı sıra yeni sağlık takibi özellikleri de getirmesi bekleniyor. Apple Watch X, daha ince bir gövdeye sahip olmasıyla kayış takma şeklini değiştirecek. Yeni mıknatıslı çözümle kayışları değiştirmek daha kolay olacak. Bu, tabii ki önceki kayışların yeni nesil Apple Watch’ta artık kullanılamayacağı anlamına da geliyor. Uzun zamandır konuşulan kan basıncı takibi ve uyku apnesi tespiti özelliğinin bu modelde tanıtılması bekleniyor.

    Yenilenen tasarımıyla AirPods 4

    Apple AirPods 4 yeni tasarım ve özellikler Tam Boyutta Gör
    AirPods 4, daha kısa gövdeyle mevcut AirPods ile AirPods Pro karışımı bir görünüme sahip olacak. Ucun iyileştirilmesi bekleniyor ancak Apple’ın silikon kulak uçları ekleyip eklemeyeceği henüz belli değil. AirPods’un yalnızca kendisi değil, kasası da yenilenecek. Bul uyarıları için hoparlör ve Lightning portu yerine USB-C portu yer alacak. AirPods Pro’larda mevcut olan aktif gürültü engelleme özelliği de olacak. AirPods 4’ün yeni iPhone modelleriyle tanıtılacağı konuşuluyor. Apple, 2024’te yeni renk seçenekleri ve USB-C portuyla AirPods Max’i de yenileyebilir. AirPods Pro’nun ise 2025 yılında yenilenmesi bekleniyor.

    Yeni M3 Mac’ler

    M3 MacBook Air 2024 Tam Boyutta Gör
    Apple, 2023'te M3 işlemcili 24 inç iMac'in yanı sıra M3 serisi çiplere sahip 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini piyasaya sürdü. Ancak, Mac serisinin geri kalanı hâlâ en yeni M3 işlemcisini taşımıyor. M3 çipli yeni 13 inç ve 15 inç MacBook Air’ın 2024’ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Air modellerde kullanılacak M3 çipinin mevcut modellerdeki M2 çipiyle benzer CPU ve GPU çekirdek sayılarına sahip olması bekleniyor. Mac Mini M3 versiyonunun 2024 sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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