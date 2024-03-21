Eski kargo çalışanı, değeri 1 milyon doların üzerinde Apple ürününü çalıp satmakla suçlanıyor!

Tam Boyutta Gör Global News’ın bildirdiğine göre, Kanada’da bir UPS çalışanı, değeri 1.3 milyon dolardan fazla olan Apple ürünü ve mücevherleri çalmakla suçlandı. 2013’ten bu yana çalıştığı depodan yaklaşık 866 adet Apple cihazı çaldığı belirtilen kişi, suçunu kabul ederek parayı harcadığı yeri de söyledi.

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UPS, güvenlik kameralarıyla depodaki hareketliliği tespit edip 22 Ocak’ta şahsın işine son veriyor, aynı gün de tutuklanıyor. Şahıs, UPS’den Apple ürünleriyle birlikte mücevher çaldığını itiraf ediyor. Parayı 680.000 dolar değerinde bir ev satın almak ve 2021’de aldığı 60.000 dolar Audi marka arabasının borcunu ödemek için kullandığını söylüyor. Şahsın Eylül 2023 ile Ocak 2024 arasında banka hesaplarına 232 bin doların üzerinde para yatırdığı da tespit edilmiş.

Evinde ve aracında nakit, MacBook ve mücevherler

Evinde ve aracında 9 bin dolar nakit, bir MacBook ve değeri 9 bin doların üzerinde mücevherbulunan şahıs, 5000 doların üzerinde hırsızlık, 5000 doların altında hırsızlık ve 5000 doların üzerinde suçla elde edilen mülke sahip olma ve suç gelirlerinin olması suçlarından yargılanıyor. Savcılar, mahkemeden kişinin evine, parasına, banka hesaplarına ve aracına el konulması için onay bekliyor.

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Eski kargo çalışanından milyon dolarlık hırsızlık!