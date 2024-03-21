Eski kargo çalışanı, değeri 1 milyon doların üzerinde Apple ürününü çalıp satmakla suçlanıyor!

Tek vardiyada 120’den fazla iPhone çaldı!
UPS, güvenlik kameralarıyla depodaki hareketliliği tespit edip 22 Ocak’ta şahsın işine son veriyor, aynı gün de tutuklanıyor. Şahıs, UPS’den Apple ürünleriyle birlikte mücevher çaldığını itiraf ediyor. Parayı 680.000 dolar değerinde bir ev satın almak ve 2021’de aldığı 60.000 dolar Audi marka arabasının borcunu ödemek için kullandığını söylüyor. Şahsın Eylül 2023 ile Ocak 2024 arasında banka hesaplarına 232 bin doların üzerinde para yatırdığı da tespit edilmiş.
Evinde ve aracında nakit, MacBook ve mücevherler
Evinde ve aracında 9 bin dolar nakit, bir MacBook ve değeri 9 bin doların üzerinde mücevherbulunan şahıs, 5000 doların üzerinde hırsızlık, 5000 doların altında hırsızlık ve 5000 doların üzerinde suçla elde edilen mülke sahip olma ve suç gelirlerinin olması suçlarından yargılanıyor. Savcılar, mahkemeden kişinin evine, parasına, banka hesaplarına ve aracına el konulması için onay bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.