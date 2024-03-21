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    Anlık Bildirim

    Eski kargo çalışanı, değeri 1 milyon doların üzerinde Apple ürününü çalıp satmakla suçlanıyor!

    iPhone hırsızlıkları, Apple Store vakaları yurt dışında çok fazla yaşanıyor. Bu sefer eski bir UPS çalışanı, değeri 1.3 milyon dolardan fazla olan Apple ürünlerini çalıp satmakla suçlanıyor.
    ups çalışanı apple hırsızlık 1.3 milyon dolar Tam Boyutta Gör
    Global News’ın bildirdiğine göre, Kanada’da bir UPS çalışanı, değeri 1.3 milyon dolardan fazla olan Apple ürünü ve mücevherleri çalmakla suçlandı.  2013’ten bu yana çalıştığı depodan yaklaşık 866 adet Apple cihazı çaldığı belirtilen kişi, suçunu kabul ederek parayı harcadığı yeri de söyledi.

    Tek vardiyada 120’den fazla iPhone çaldı!

    UPS, güvenlik kameralarıyla depodaki hareketliliği tespit edip 22 Ocak’ta şahsın işine son veriyor, aynı gün de tutuklanıyor. Şahıs, UPS’den Apple ürünleriyle birlikte mücevher çaldığını itiraf ediyor. Parayı 680.000 dolar değerinde bir ev satın almak ve 2021’de aldığı 60.000 dolar Audi marka arabasının borcunu ödemek için kullandığını söylüyor. Şahsın Eylül 2023 ile Ocak 2024 arasında banka hesaplarına 232 bin doların üzerinde para yatırdığı da tespit edilmiş.

    Evinde ve aracında nakit, MacBook ve mücevherler

    Evinde ve aracında 9 bin dolar nakit, bir MacBook ve değeri 9 bin doların üzerinde mücevherbulunan şahıs, 5000 doların üzerinde hırsızlık, 5000 doların altında hırsızlık ve 5000 doların üzerinde suçla elde edilen mülke sahip olma ve suç gelirlerinin olması suçlarından yargılanıyor. Savcılar, mahkemeden kişinin evine, parasına, banka hesaplarına ve aracına el konulması için onay bekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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