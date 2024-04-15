Eski Microsoft çalışanlarından Windows 11 eleştirisi: Çok yavaş!

Tam Boyutta Gör Eski Microsoft kıdemli mühendisi, geçtiğimiz günlerde Windows 11’in performansını, özellikle de Başlat menüsünü ağır bir şekilde eleştirmişti. Ardından fazla geçmedi ki, eski Microsoft kıdemli mühendisi Andy Young, sosyal medya hesabı üzerinden Windows 11’e getirilen reklamlara ilişkin Microsoft’u eleştirdi.

Üst düzey sistemde performans sorunu!

Young, Windows’un yeterince hızlı olmadığına dikkat çekti. 1600 dolar fiyat etiketine sahip Intel Core i9 işlemci, 128GB RAM’li bilgisayarında Windows 11 Başlat menüsünün performansının çok kötü olduğuna dikkat çekti. Young’a göre işletim sistemi tamamlanmış haliyle son kullanıcıya sunuldu.

Reklamlar, reklamlar!

Young’dan sonra eski Microsoft Kullancı Deneyimi Başkanı Jensen Harris, sosyal medya hesabı üzerinden alaycı bir tonda Microsoft’un Windows 11 Başlat menüsünde test ettiği yeni reklam sistemini onaylamadığını ifade etti. Young’ın da dediği gibi, Microsoft, 10 yıldan uzun süredir Windows’ta reklamları deniyor. Yalnızca Windows 11 değil, Windows 10’da da kilit ekranında ve Başlat menüsünde tanıtım reklamları mevcut.

Microsoft, Başlat menüsüne -Windows 10'daki Başlat'ta önerilen uygulamalara benzer şekilde- uygulama tanıtımları bölümü eklemeyi planlıyor. Bu, Ayarlar'dan kapatılabiliyor ancak varsayılan olarak görünür olacak.

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