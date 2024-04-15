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    Eski Microsoft çalışanlarından Windows 11 eleştirisi: Çok yavaş!

    Eski Microsoft çalışanları, Windows 11'i eleştirmeye devam ediyor. Bir dönem Microsoft'ta üst düzey yönetici pozisyonunda çalışanlar, özellikle Başlat menüsüne ilişkin eleştirilerde bulundu.
    eski microsoft çalışanları windows 11 çok yavaş Tam Boyutta Gör
    Eski Microsoft kıdemli mühendisi, geçtiğimiz günlerde Windows 11’in performansını, özellikle de Başlat menüsünü ağır bir şekilde eleştirmişti. Ardından fazla geçmedi ki, eski Microsoft kıdemli mühendisi Andy Young, sosyal medya hesabı üzerinden Windows 11’e getirilen reklamlara ilişkin Microsoft’u eleştirdi.

    Üst düzey sistemde performans sorunu!

    Young, Windows’un yeterince hızlı olmadığına dikkat çekti. 1600 dolar fiyat etiketine sahip Intel Core i9 işlemci, 128GB RAM’li bilgisayarında Windows 11 Başlat menüsünün performansının çok kötü olduğuna dikkat çekti. Young’a göre işletim sistemi tamamlanmış haliyle son kullanıcıya sunuldu.

    Reklamlar, reklamlar!

    Young’dan sonra eski Microsoft Kullancı Deneyimi Başkanı Jensen Harris, sosyal medya hesabı üzerinden alaycı bir tonda Microsoft’un Windows 11 Başlat menüsünde test ettiği yeni reklam sistemini onaylamadığını ifade etti. Young’ın da dediği gibi, Microsoft, 10 yıldan uzun süredir Windows’ta reklamları deniyor. Yalnızca Windows 11 değil, Windows 10’da da kilit ekranında ve Başlat menüsünde tanıtım reklamları mevcut.

    Microsoft, Başlat menüsüne -Windows 10'daki Başlat'ta önerilen uygulamalara benzer şekilde- uygulama tanıtımları bölümü eklemeyi planlıyor. Bu, Ayarlar'dan kapatılabiliyor ancak varsayılan olarak görünür olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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