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    Eskiyen elektrikli araba bataryalarına üçüncü yaşam şansı geliyor

    Elektrikli araç bataryaları eskidikçe sökülüp şebeke stabilizasyon için sabit batarya olarak kullanılıyordu şimdi ise bundan sonrası içinde kullanım şansı bulundu.
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    Dünya elektrikli araçlara doğru geçiş yaptıkça zamanını tüketen bataryaların menzilinin ciddi manada düşmesi nedeniyle hali hazırda çalışan batarya değişime girmekte. Bu durumda %80 dünyanın kabul ettiği bir oran.

    Halbuki bu durumda kapasitesi düşse bile çok arıza olmadığı için daha uzun süreler kullanılabilecek olan bataryayı bir çok şirket geri dönüştürmek yerine sabit batarya olarak kullanmaya başladı. Bir kısmı güneş santrallerindeki gündüz üretilen enerjiyi geceye taşımakta ya da şebekede oluşan sorunları gidermek için kullanılıyor.

    eskiyen araç bataryaları acil durumlarda hayat kurtaracak Tam Boyutta Gör

    Fakat bunun da bir sonu mevcut. %70’in altına düştüğünde bataryanın arıza çıkarma olasılığı ciddi anlamda artmakta ve diğer yeni sökülen bataryalar ile değiştirmeyi daha makul kılıyor. Bu halde geri dönüşüme gitmesi yerine Norveç’li Evyon ve Kanada’lı Moment Energy şirketleri daha şimdiden son bir kullanım alanında değerlendirmek için fikir yürütüyor.

    Yeni kullanım alanı bataryaları %70’in altına düştüğünde devamlı şarj - deşarj döngüsünden çıkartıp acil durum enerji kullanımı için bataryaları hazırda bekletmekten geçmekte. Bu durumda bataryalar yılda sadece bir kere şarj - deşarj döngüsüne gireceği için çok uzun süre daha hizmet edebilmekte.

    Bataryaların ikinci hayatında araçlara göre çok daha iyi bir zaman geçirmekteler. Bunun başlıca nedeni çok düzenli ve kısıtlanmış güç vermeleri, şarj döngülerinin aşırı uçlarda olmaması ve sıcaklık değerlerinin hep kontrol altında olması gibi bir çok etkeni kontrol eden yazılımların etkisi büyük. Bu şekilde yıllar geçirecek bataryaların sadece yedek güç olarak bekleyeceği durumda çok yıllar hizmet edeceğini tahmin etmek zor değil.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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