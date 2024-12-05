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    Bakanlık’tan “konum vergisi” açıklaması: İşte detaylar

    Ülke gündemine gelen “konum vergisi” hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan açıklama geldi. Yılmaz, konum vergisi iddiasının gerçek dışı olduğunu ifade etti.
    Bakanlık’tan “konum vergisi” açıklaması: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Ülke gündemine gelen “konum vergisi” ilk dakikalardan itibaren ses getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında ifade edilenlerin yanlış olduğunu söyledi: “Konum vergisi tamamen gerçek dışı. Esnafla ya da konum bilgisi paylaşan vatandaşla ilgisi olmayan bir düzenleme, temeli olmayan iddia bu.” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise açıklama yaptı. Peki “konum vergisi” olarak ifade edilen düzenlemenin detayları neler?

    Resmi açıklama yapıldı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'nin canlı yayınında söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. "Esnafın konum paylaşımından dolayı ücret alınması söz konusu değil. Bir düzenleme var. Coğrafi Bilgi Matriksi'nden bilgi alarak gelir kazananlar ile ilgili düzenleme. Esnafın konumunu paylaşması ile hiçbir ilgisi yok."

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise yaptığı açıklamada “Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir" denildi.

    Düzenlemenin detayları

    Düzenlemeyle Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılıyor. Buna göre, gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; fikri, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olacak. İzin belgesinin geçerlilik süresi bir yıldan az 5 yıldan fazla olmayacak şekilde izin isteklisinin talebi üzerine yıl bazında Bakanlığın onayıyla belirlenecek. İznin başlangıç tarihi, başvurunun Bakanlıkça onaylandığı tarih varsayılacak.

    İzin bedeli Türk vatandaşı gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri için; coğrafi veri tema sayısı, çalışma alanı, izin süresi ve talep sahibinin başvuru tarihi itibarıyla en son hesap dönemine ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan gelir tablosundaki net satış tutarı veya işletme hesabı özetindeki satış hasılat tutarı esas alınarak, katsayıların izin katsayısı bedeli ile çarpımıyla hesaplanacak.

    İzin bedeli 1.750 TL’den başlayacak

    İzin bedeli, yabancı gerçek veya tüzel kişiler için bir izin katsayısı bedelinin 1250 katının süre katsayısı ile çarpımıyla hesaplanacak. Bir izin katsayısı bedeli 1750 lira olacak. Başvuru evrakları Bakanlıkça onaylanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, izin bedelini 15 gün içerisinde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırmakla mükellef olacak; 15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde başvuru geçersiz sayılacak.

    İzin başvurusu yapmayanları ceza bekliyor

    Bakanlıkça coğrafi veri izninin alınmadığının tespiti halinde; izin başvurusu yapmak için faaliyet sahibine tebliğ tarihinden itibaren verilecek 15 günlük sürede izin başvurusu yapmayan Türk vatandaşı gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerine bir yıllık en yüksek izin bedeli tutarında, yabancı gerçek ve tüzel kişilere ise bir yıllık izin bedelinin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanacak. İdari para cezası uygulanmış olması izin alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak; izne tabi gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinin bedelini ödeyerek izin almaları gerekecek. Cezaların uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

    Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından verilen izin veya lisans belgeleri, süresinin bitimine kadar geçerli olacak. Bu tarihten önce Bakanlık tarafından onay aşaması tamamlanmamış izin veya lisans başvuruları geçersiz sayılacak.

    Kaynakça https://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/konum-paylasan-isletmelere-yeni-duzenleme-154990340 https://www.ntv.com.tr/turkiye/konum-paylasan-esnafa-ucret-mi-geliyor-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-yanit,KpwUv2tj1UK21ZiWPN-i2g https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y3/T2/WebOnergeMetni/1b074afd-1482-4b45-a637-c317d2d08e67.pdf
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