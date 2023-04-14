Ethereum’da Shapella güncellemesi sonrası son durum: Çekim talebi

Tam Boyutta Gör Bir süredir merakla beklenen Ethereum’da Shapella yükseltmesinin ardından iki gün geride kaldı. Bu sürede stake edilmiş ETH çekim taleplerinde artış yaşanırken, 262 binin üzerinde ETH çekimi gerçekleştirildi. 110 binin üzerinde ise ETH stake edildi. Böylece Shapella sonrası net staking bakiyesi 152 bin ETH (304 milyon dolar) ekside seyrediyor.

Ethereum, Shapella sonrası döneme hızlı başladı. Satış baskısı beklentileri boşa çıkarken, ETH 2 bin 100 doların üzerine çıktı. ETH’nin piyasa hakimiyeti Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ethereum fiyatı 2100$ seviyesinde 13 sa. önce eklendi

Kripto borsası Kraken, stake ettiği 551 bin ETH için çekim talebinde bulundu. Söz konusu rakam toplam çekim taleplerinin yüzde 60’ından fazlasına denk geliyor. SEC, Kraken’e stake hizmeti nedeniyle 30 milyon dolar ceza kesmişti. ETH’de varlığının bir kısmını talep eden Kraken, 1,25 milyon ETH stake etmişti.

Bekleyen çekim talebi ise 1,1 milyon ETH’ye ulaştı. bu miktar 2,32 milyar dolara karşılık geliyor. TokenUnlocks verilerine göre, önümüzdeki 12 saatte 46 bin ETH’nin yani 95 milyon doların çekilmesi öngörülüyor. Ayrıca Shapella sonrası net staking bakiyesi ise yüzde 66 düşüşle 4 bin ETH’nin üzerinde seyrediyor.

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Ethereum’da Shapella güncellemesi sonrası son durum