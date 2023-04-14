Ethereum’da Shapella güncellemesi sonrası son durum: Çekim talebi

Ethereum, Shapella sonrası döneme hızlı başladı. Satış baskısı beklentileri boşa çıkarken, ETH 2 bin 100 doların üzerine çıktı. ETH’nin piyasa hakimiyeti Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Kripto borsası Kraken, stake ettiği 551 bin ETH için çekim talebinde bulundu. Söz konusu rakam toplam çekim taleplerinin yüzde 60’ından fazlasına denk geliyor. SEC, Kraken’e stake hizmeti nedeniyle 30 milyon dolar ceza kesmişti. ETH’de varlığının bir kısmını talep eden Kraken, 1,25 milyon ETH stake etmişti.
Bekleyen çekim talebi ise 1,1 milyon ETH’ye ulaştı. bu miktar 2,32 milyar dolara karşılık geliyor. TokenUnlocks verilerine göre, önümüzdeki 12 saatte 46 bin ETH’nin yani 95 milyon doların çekilmesi öngörülüyor. Ayrıca Shapella sonrası net staking bakiyesi ise yüzde 66 düşüşle 4 bin ETH’nin üzerinde seyrediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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