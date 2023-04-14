Ethereum Shapella güncellemesi yayında. Peki neler değişti?

Tam Boyutta Gör Ethereum blok zincirinin en önemli yükseltmesi olarak gösterilen The Merge güncellemesi, ağın PoW yani madencilik konseptinden PoS yani birikim tutma sistemine geçişini sağlamıştı. Bu geçişi tamamlayan Shapella güncellemesi de yayınlandı.

Ethereum Shapella yayında

Ethereum Shapella güncellemesi The Merge ile başlayan geçişin son aşaması olarak gösteriliyor. Ağa farklı bir özellik kazandırmasa da ağda onaylama noktası olarak görev yapan kullanıcıların Beacon zincirine kilitledikleri ETH birikimlerini açması önemliydi.

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Shapella güncellemesinde 36 milyar dolara denk gelen ödüller dahil yaklaşık 19 milyon ETH birikiminin kilidi açıldı. Toplamda 559 bin onay noktasının birikimlerini çekmesine imkân tanındı. Bu devasa rakamın Ethereum fiyatını aşağı çekmesi bekleniyordu ancak tam tersi oldu.

O dönem kilitlenen Ethereum varlıklarının piyasa fiyatı 3149$ olduğu için yatırımcılar daha ucuz fiyattan satmayı tercih etmedi. Onay noktalarının yüzde 44 civarına denk gelen 248 bininin çekim yaptığı tespit edilirken bunun yaklaşık 200 bin ETH varlığa denk geldiği tahmin ediliyor. Çekimlerin ortalaması ise 2.8-3.2 ETH arasında. Yani kullanıcılar birikimde elde ettikleri ETH ödülleri çekme eğiliminde. Ana paraları ise halen bekletiliyor.

Kripto para borsaları kademe kademe ETH çekimlerini işlediği için 15 güne yayılan bir süreç yaşanacak. Bu da satış baskısını azaltıyor. Ethereum beklenen satış gelmeyince cesaret kazandı ve kendisini 2100$ seviyesinin üzerine attı.

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