Tam Boyutta Gör Kripto para birimlerinin yükselişe geçmesi, arka plandaki birçok etmenin de olumlu havaya bürünmesine yol açtı. Zor günlerden geçen kripto madencileri, kripto piyasasının yükseliş yaşamasının ardından bir nebze de olsa rahatlayabildi. Güç maliyetlerinin düşmesi ve kazançların artması, daha fazla madencilik ekipmanının çevrimiçi hale gelmesini sağladı.

Son dönemde bazı hükümetler, Bitcoin ve kripto para madenciliği konusunda bazı sınırlayıcı kararlar almaya devam ediyor. Hükümetler her ne kadar Bitcoin ve kripto para madencilik faaliyetlerine sınırlamalar getiriyor olsa da dünya genelinde bu faaliyetlerin sayısı artmaya devam ediyor.

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Özellikle 2023 yılına nispeten iyi bir başlangıç yapan kripto para birimleriyle birlikte dünya genelinde Bitcoin madencilik faaliyetleri yeniden hızlandı. Yaşanan bu durum Bitcoin madencilik zorluğunu da etkiledi. Bitcoin’in madencilik zorluğu son yükselişlerin ardından yüzde 9.95 oranında arttı.

Konu hakkında açıklama yapan Luxor COO’su Ethan Vera şu ifadeleri kullandı:

“Daha verimli makinelerin piyasaya sürülmesiyle birlikte, elektrik kullanım oranları düşüyor ve diğer olumlu gelişmelerin ardından Bitcoin fiyatı ve sıralı işlem ücretleriyle Bitcoin madencilik faaliyetleri de artıyor”

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Bitcoin madencilik zorluğu yüzde 10 oranında arttı