Bitcoin madencilik zorluğu yüzde 10 oranında arttı

Son dönemde bazı hükümetler, Bitcoin ve kripto para madenciliği konusunda bazı sınırlayıcı kararlar almaya devam ediyor. Hükümetler her ne kadar Bitcoin ve kripto para madencilik faaliyetlerine sınırlamalar getiriyor olsa da dünya genelinde bu faaliyetlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Özellikle 2023 yılına nispeten iyi bir başlangıç yapan kripto para birimleriyle birlikte dünya genelinde Bitcoin madencilik faaliyetleri yeniden hızlandı. Yaşanan bu durum Bitcoin madencilik zorluğunu da etkiledi. Bitcoin’in madencilik zorluğu son yükselişlerin ardından yüzde 9.95 oranında arttı.
Konu hakkında açıklama yapan Luxor COO’su Ethan Vera şu ifadeleri kullandı:
“Daha verimli makinelerin piyasaya sürülmesiyle birlikte, elektrik kullanım oranları düşüyor ve diğer olumlu gelişmelerin ardından Bitcoin fiyatı ve sıralı işlem ücretleriyle Bitcoin madencilik faaliyetleri de artıyor”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.