Jack Dorsey Web5 çalışmalarına başladı

Twitter’dan ayrıldıktan sonra Bitcoin ve blok zinciri projelerini destekleyecek faaliyetlere başlayan Jack Dorsey yavaş yavaş yol haritasını şekillendiriyor. Ünlü isim Web5 kavramını ortaya attı.

Web5 nedir?

Hali hazırda Web3 olarak trend oluşturan kavram internetin merkeziyetsiz ve noktadan noktaya olacak şekilde kullanılabilen kişiselleşmiş halini ifade ediyor. Blok zinciri destekli olması da kripto para dünyasında büyük etki yaptı. Hali hazırda Web2 ise bilginin merkezi güçler tarafından kontrol edilmesine olanak tanıyor.

Jack Dorsey ise Web5 şeklinde yeni bir konsept üzerinde çalışıyor. Web5 sadece Bitcoin blok zincirini temel alıyor ve merkeziyetsiz interetin tam anlamıyla ortaya çıkması için belirli araçlar getiriyor.

Bunlardan ilki DID denilen merkeziyetsiz tanımlayıcılar. Bu tanımlayıcılar herhangi bir merkezi otorite, token veya yönetici gerektirmiyor. ION açık kaynak ağını kullanan DID, özel kimlikler sayesinde bağlı olduğu sistemi tanımlayabiliyor. DID teoride saniyede binlerce işlem yapabiliyor.

DWN ise merkeziyetsiz web nodu ise mesaj gönderimi ve veri depolama için bir mekanizma. Bir DID’e bağlı verilerin tespit edilebilmesini sağlayan DWN böylece onay ihtiyacı duyan kimliklerin birbiri ile iletişime geçmesine yardımcı oluyor.

SSIS ise kimlik doğrulama ve anahtar değişimi gibi tüm işlemlerde DWN ve DID temelinde etkileşime geçiyor. Böylece hızlı bir şekilde doğrulama yapıyor. Jack Dorsey’in ekibi yukarıda sayılan teknolojileri kullanarak merkeziyetsiz ve hızlı bir şekilde en doğru onaylamayı yapabilen bir internet ortaya çıkarmak amacında. 1 Temmuz itibariyle referans uygulamalar başlayacak ve ilk örnekler ortaya çıkacak.

