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Yatırımcısını adeta kanser edecek derecede bekleten ve düşüşlerle kalp ritmini zorlayan Ethereum nihayet herkesi sevindirdi. Bitcoin’in büyük hareketini bir süre izlemeyi tercih eden ikinci para birimi tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ethereum kıra kıra ilerliyor

Bitcoin 40 bin dolar seviyesine dayanmasına rağmen bir türlü beklenen hareketi yapamayan Ethereum nihayet yükselişe geçti. Bir kaç gündür yukarı doğru hareketler yapan Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı. 2018 başlarında Ethereum’u en yüksek noktadan alan yatırımcının yaklaşık 3 yıl beklemesi gerekti.

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WallStreetBets hareketi ile başlayan olaylarda bazı hisselerin fırlamasının ardından kripto para piyasasına da müdahale geldi. Elon Musk’ın gazıyla Dogecoin; 200 Satoshi seviyesine fırlarken profiline bıraktığı Bitcoin simgesi sonrasında da BTC hareketlendi.

Aşırı manipülatif bir havaya bürünen kripto para piyasasında sonraki hamle XRP için yapıldı ve 70 cent seviyelerine kadar çıktı. Şimdi her iki para birimi de dip yapmış durumda ve yatırımcılardan terste kalanlar oldu.

Bunlar haricinde Bitcoin şu sıralar 36400$ seviyesinde geziniyor. Binance borsasının birimi BNB de 50$ ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Özellikle merkeziyetsiz finans yani DeFi projelerinin patlama yaptığı görülüyor ancak bu da Ethereum ağını yoruyor. Ethereum ağındaki gönderim ücretleri zirve yapmış durumda.

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