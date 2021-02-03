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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı

    Yıllardır bekleyen Ethereum yatırımcıları son hafta muradına erdi. Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı ve 1530$ üzerine çıktı. Böylece tüm zararlar karşılandı.
    03 Şubat 2021, 21:15 (Güncellendi, 04 Şubat, 01:00)
    4,5b
    1
    11
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı
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    Yatırımcısını adeta kanser edecek derecede bekleten ve düşüşlerle kalp ritmini zorlayan Ethereum nihayet herkesi sevindirdi. Bitcoin’in büyük hareketini bir süre izlemeyi tercih eden ikinci para birimi tüm zamanların rekorunu kırdı.

    Ethereum kıra kıra ilerliyor

    Bitcoin 40 bin dolar seviyesine dayanmasına rağmen bir türlü beklenen hareketi yapamayan Ethereum nihayet yükselişe geçti. Bir kaç gündür yukarı doğru hareketler yapan Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı. 2018 başlarında Ethereum’u en yüksek noktadan alan yatırımcının yaklaşık 3 yıl beklemesi gerekti.

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    WallStreetBets hareketi ile başlayan olaylarda bazı hisselerin fırlamasının ardından kripto para piyasasına da müdahale geldi. Elon Musk’ın gazıyla Dogecoin; 200 Satoshi seviyesine fırlarken profiline bıraktığı Bitcoin simgesi sonrasında da BTC hareketlendi.

    Aşırı manipülatif bir havaya bürünen kripto para piyasasında sonraki hamle XRP için yapıldı ve 70 cent seviyelerine kadar çıktı. Şimdi her iki para birimi de dip yapmış durumda ve yatırımcılardan terste kalanlar oldu.

    Bunlar haricinde Bitcoin şu sıralar 36400$ seviyesinde geziniyor. Binance borsasının birimi BNB de 50$ ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Özellikle merkeziyetsiz finans yani DeFi projelerinin patlama yaptığı görülüyor ancak bu da Ethereum ağını yoruyor. Ethereum ağındaki gönderim ücretleri zirve yapmış durumda.



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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ´Balon bunlar patlicak, sonra aglicaksiniz’ diyen olmamis hayret.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    DH Specialist (Emre ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Balon diyenler shortlayabilir
    Yanıtla +7
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    ContEmpor4ry (Çağdaş Acar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerin dibini görsede millet kart alabilsin.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu iş en çok konsol satışlarını artırdı.
    başka bir şey olduğu falan yok !
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1400$ dayken alayım diyordum, yok abi biz bu işi beceremiyoruz.
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    Adoring 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eylülde mining işine giren parayı götürdü.
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    V V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saçma salak bir piyasa, kim nereye çekerse oraya gidiyor...
    Yanıtla +3
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    damn2u (Sercan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yıllara meydan okuyan GTX1060 ekran kartım yarı yolda bırakmasa bari. Muadilleri 1650S ve 5500XT bile 2000-2500 TL arası olmuş ki o kartlara da o parayı vermek bana çok dokunur.
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    DH Specialist (Emre ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Balon diyenler shortlayabilir
    Yanıtla +7
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ´Balon bunlar patlicak, sonra aglicaksiniz’ diyen olmamis hayret.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    S sething (sething ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) cocainbar
    balon bunlar.patlayabilir.(düzeltme sonrası 1830 a)
    Yanıtla +1
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    ContEmpor4ry (Çağdaş Acar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerin dibini görsede millet kart alabilsin.
    Yanıtla +5
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2070s artık 6kdan satabilirim :)
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    B BayRote 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    -Ekran kartımı almak istiyorsunuz ?
    -3 katı fiyat vererek alabilirsiniz artık
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