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    Ethereum’un yeni PoS modeli düzenleyici kurumlara takılabilir

    Ethereum blok zincirinde The Merge olarak başlayan yeni güncelleme çalışma mekaniğini tamamen değiştirirken kripto para tutma koşulları düzenlemelere tabi olabilir.
    Oy Ver

    Ethereum
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    Bu hafta uzun süredir beklenen The Merge değişimi ile birlikte Ethereum blok zinciri için madencilik dönemi sona ermiş ve kripto para kilitleyerek yönetimde oy hakkı elde etme dönemi başlamıştı. Ne var ki düzenleyici kurumlar farklı düşünüyor.

    PoS modeli riskli mi?

    The Merge değişiminin hayata geçtiği saatlerde ABD Menkul Kıymetler yöneticisi Gary Gensler de ilginç bir çıkış yaptı. Gensler gerçekleşen bu tarz güncellemelerin menkul kıymet yasalarına aykırı olabileceğini belirtti.

    Gensler, yatırımcıların sistemde onaylayıcı olabilmek için belirli bir kripto para varlığını kilitleyerek farklı kripto paraları da ödül olarak almasının belirli bir test sürecinden geçmesi gerektiğini belirtti. Böylece bu varlıkların menkul kıymet olup olmadığını anlamak mümkün olacak.

    SEC özellikle borç verme şeklindeki finansal sistemlerin kontrole tabi olmasını istiyor. Bunu gerçekleştirmeyen BlockFi platformu 100 milyon dolarlık bir tazminat cezasına çarptırılmıştı. Güncelleme sonrası gelen bu haberle birlikte Ethereum beklentilerin aksine düşüş sürecine girdi ve yüzde 10 civarında değer kaybetti.

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