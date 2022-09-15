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    Ekran kartı alacaklara müjdeli haber: Ethereum madenciliği sona erdi!

    Popüper kripto para birimi Ethereum, kripto tarihinin en önemli teknolojik güncellemesi olarak görülen ‘Merge’ geçişini tamamladı. Yeni geçiş ekran kartlarını etkileyecek mi? İşte detaylar
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    Oyunculara müjdeli haber: Ethereum madenciliği sona erdi!
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    Pandemi dönemi ile yükselişe geçen kripto para madenciliği, çip krizi ile birleşerek ekran kartı fiyatlarının büyük oranda artmasına neden oldu. Geçtiğimiz aylarda Ethereum ve Bitcoin’de yaşanan değer kayıpları sonrasında ekran kartları daha ulaşılabilir seviyelere gelirken, bugün itibari ile Ethereum’un iş kanıtı (Proof of Work) modelinden hisse kanıtı (Proof of Stake) geçişi tamamlandı.

    Blok zinciri için yeni bir dönem başlıyor

    The Merge değişimiyle birlikte gelen Proof of Stake modelinin, Ethereum'un tükettiği enerji miktarını büyük oranda düşürmesi bekleniyor. Bu modelde kullanıcılar, yeni kripto paralar almak ve kripto işlemlerini doğrulamak için mevcut kripto para varlıklarını kullanacak. Böylece kullanıcıların yeni kripto paralar ile ödüllendirilme olasıklıkları da artış gösterecek.

    Bilindiği üzere kripto para birimleri için gereken enerji ihtiyacı, geçmişten bu yana büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Güncel verilere göre Ethereum ve Bitcoin ağı yıllık 212 TWh’a kadar enerji harcıyor. Ethereum'un yaratıcısına göre Proof of Stake modeli, Ethereum için gereken enerji miktarını yüzde 99 oranında azaltacak ve küresel elektrik tüketiminde de yüzde 0,2'lik bir düşüş sağlayacak

    Ekran kartı fiyatlarını etkileyebilir

    The Merge, Ethereum kripto madencilerini zor bir seçim ile karşı karşıya bırakacak diyebiliriz. Zira Blok zincirinde Ravencoin, Ethereum Classic ve Ergo gibi kazılabilir varlıklar bulunuyor ancak bu birimler Ethereum karşısında oldukça düşük bir getiri sağlıyor. Bu nedenle kripto madencilerinden gelen talebin düşeceğini ve birçok kartın ikinci el pazarında boy göstereceğini söyleyebiliriz.

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