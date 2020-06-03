Etiya Dijital Etkileşim Yönetimi kullanıma sunuldu

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Sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren firmaların müşteri beklentisini ve iletişim taleplerini daha kolay bir şekilde takip edebilmesi için Dijital Etkileşim Yönetimi platformu geliştirildi. Bu sayede müşteri etkileşimleri kolay bir şekilde takip edilebilecek ve müşteriyle taleplerine hızlı yanıt verilerek müşteri deneyimi artırılacak.

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Firmanın sosyal medya, dijital medya ve e-posta kanallarından gelen müşteri bildirimleri ve yorumlarını tek bir platformda topluyor. Müşteri etkileşimlerini yönetmeyi ve takip etmeyi kolaylaştırıyor.

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Etiya Dijital Etkileşim Yönetimi yapay zeka desteği ile müşterilerin duygularını belirlemek için doğal dil kullanımı, metin analizi, hesaba dayalı dilbilim fonksiyonları ile duygu analiz süreci kullanıyor. Yapay zeka, kriz anlarını anlayabiliyor ve kriz alarmı oluşturarak erken müdahale imkanı tanıyor. Ayrıca ilgisiz verilerin spam olarak etiketlenerek gizlenmesini de sağlıyor.

Müşterilerin duygularını belirlemek için doğal dil kullanımı, metin analizi, hesaba dayalı dilbilim fonksiyonları ile duygu analiz süreçlerini en etkin şekilde kullanarak müşteri memnuniyeti için aksiyon planları oluşturulmasını kolaylaştırır. Etiya Dijital Etkileşim Yönetimi, ticari müşterilerin kullanımına sunuldu.

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