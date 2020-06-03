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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Etiya Dijital Etkileşim Yönetimi kullanıma sunuldu

    Etiya tarafından geliştirilen kurumsal proaktif kanal yönetimi platformu Etiya Dijital Etkileşim Yönetimi, kullanıma sunuldu.
    18 sa.
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    4
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Etiya Dijital Etkileşim Yönetimi kullanıma sunuldu
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    Sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren firmaların müşteri beklentisini ve iletişim taleplerini daha kolay bir şekilde takip edebilmesi için Dijital Etkileşim Yönetimi platformu geliştirildi. Bu sayede müşteri etkileşimleri kolay bir şekilde takip edilebilecek ve müşteriyle taleplerine hızlı yanıt verilerek müşteri deneyimi artırılacak.

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    Firmanın sosyal medya, dijital medya ve e-posta kanallarından gelen müşteri bildirimleri ve yorumlarını tek bir platformda topluyor. Müşteri etkileşimlerini yönetmeyi ve takip etmeyi kolaylaştırıyor.

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    Etiya Dijital Etkileşim Yönetimi yapay zeka desteği ile müşterilerin duygularını belirlemek için doğal dil kullanımı, metin analizi, hesaba dayalı dilbilim fonksiyonları ile duygu analiz süreci kullanıyor. Yapay zeka, kriz anlarını anlayabiliyor ve kriz alarmı oluşturarak erken müdahale imkanı tanıyor. Ayrıca ilgisiz verilerin spam olarak etiketlenerek gizlenmesini de sağlıyor.

    Müşterilerin duygularını belirlemek için doğal dil kullanımı, metin analizi, hesaba dayalı dilbilim fonksiyonları ile duygu analiz süreçlerini en etkin şekilde kullanarak müşteri memnuniyeti için aksiyon planları oluşturulmasını kolaylaştırır. Etiya Dijital Etkileşim Yönetimi, ticari müşterilerin kullanımına sunuldu.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 13 sa. yeni yorumcu
    Ya peki kullanıcı uygulamayı iğneleme amaçlı güzel fakat anlamca kötü şeyler söylüyorsa son paragrafta Müşterilerin duygularını belirlemek için doğal dil kullanımı, metin analizi, hesaba dayalı dilbilim fonksiyonları ile duygu analiz süreçlerini en etkin şekilde kullanıyor diyo insanlar bile yazım diline bazen iğneleyci cümleleri anlayamaz...
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    javaprof (orhan yılmaz) 18 sa.
    Bu firmaya iş görüşmesine gitmiştim 3 yıl önce genelde java teknolojileri kullanıyorlar türkiye genelde .net kullanır türkiyede java kullanan en büyük yazılım şirketi olabilirler. Ama spring yerine başka bir kütüphane kullanıyorlardı struts falan da değildi. şimdi unuttum. iş görüşmesinde asal sayıları bulan programı sordular heyecandan yanlış yapmıştım ama şimdi iyi ki girmemişim diyorum onun yerine girdiğim iş beni çok geliştirdi.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 17 sa. javaprof
    Şu an front-end tarafında angular kullanıyorlar sanırım.
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    raxetul (Emrah Urhan) 2 sa. javaprof
    Bu şirketten ayrılmış tanıdığım var, hakkında iyi şeyler duymamıştım. Kültürel olarak kendilerini ciddi şekilde düzeltmeleri gerekiyor.
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