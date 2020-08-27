Etkileyici özellikleriyle dikkat çeken Lucid Air'in batarya kapasitesi de açıklandı

Tam Boyutta Gör

Uzun ve zorlu bir sürecin ardından elektrikli otomobil dünyasına adım atmaya hazırlanan Lucid Air’den yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 9 Eylül’de tanıtılması beklenen Air ile ilgili bu kez batarya kapasitesini konu alan bir açıklama geldi.

Şimdiye dek ortaya atılan iddialarda Lucid Air’in 130 kWh kapasitede bir batarya paketiyle donatılacağı belirtiliyordu. Firma kısa süre önce yaptığı resmi açıklamayla bu iddialara son noktayı koydu ve Air’in 113 kWh’lık batarya paketine sahip olacağını duyurdu. Daha önceki açıklamalarda da söz konusu bataryanın EPA verilerine göre 832 kilometre menzil sunacağı duyurulmuştu.

İlginizi Çekebilir

Bosch'un yeni teknolojisi elektrikli araçların menzilini artıracak

Ayrıca Bkz. "Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil"

Firmaya göre otomobilin böyle etkileyici bir menzil sunmasını sağlayan batarya paketi aynı zamanda yüksek enerji yoğunluğu ve son derece kompakt yapısıyla da dikkat çekiyor. Bu da Air’in kompakt gövde yapısına rağmen geniş bir iç mekana ve bagaj hacmine sahip olmasını sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre ön taraftaki 280 litrelik bagaj alanı da dahil olmak üzere Air’in toplam bagaj hacmi 739 litre.

Tam Boyutta Gör

Lucid Genel Müdürü Peter Rawlinson durumu şöyle açıklıyor: “Batarya paketini büyüterek fazladan menzil elde etmek çok kolay bir yol. Fakat bu yöntem size daha fazla ağırlık ve maliyet olarak geri dönmenin yanı sıra aracın yaşam alanını küçültür. Biz, kendi geliştirdiğimiz teknolojiyi kullanarak hem bataryayı küçülttük hem de kayda değer bir menzil elde ettik. Sonuç olarak verimlilik konusunda önemli bir ilerleme kaydettik.”

Tesla CEO’su Elon Musk da kısa süre önce bir açıklamada bulunmuş ve önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde şimdiki bataryalardan yüzde 50 daha fazla enerji yoğunluğuna sahip bataryalar üretebileceklerini belirtmişti. Anlaşılan ilerleyen yıllarda batarya ve şarj teknolojileri konusunda büyük atılımlar görebileceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.