Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Etkileyici özellikleriyle dikkat çeken Lucid Air'in batarya kapasitesi de açıklandı

    Lucid Air'de kullanılan batarya yüksek enerji yoğunluğu ve kompakt yapısıyla dikkat çekerken, otomobilin ekstra ağırlıktan kurtulmasını ve geniş bir iç mekana sahip olmasını sağlamış.
    6 sa.
    1,2b
    9
    12
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Etkileyici özellikleriyle dikkat çeken Lucid Air'in batarya kapasitesi de açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Uzun ve zorlu bir sürecin ardından elektrikli otomobil dünyasına adım atmaya hazırlanan Lucid Air’den yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 9 Eylül’de tanıtılması beklenen Air ile ilgili bu kez batarya kapasitesini konu alan bir açıklama geldi.

    Şimdiye dek ortaya atılan iddialarda Lucid Air’in 130 kWh kapasitede bir batarya paketiyle donatılacağı belirtiliyordu. Firma kısa süre önce yaptığı resmi açıklamayla bu iddialara son noktayı koydu ve Air’in 113 kWh’lık batarya paketine sahip olacağını duyurdu. Daha önceki açıklamalarda da söz konusu bataryanın EPA verilerine göre 832 kilometre menzil sunacağı duyurulmuştu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bosch'un yeni teknolojisi elektrikli araçların menzilini artıracak

    Ayrıca Bkz. "Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil"

    Firmaya göre otomobilin böyle etkileyici bir menzil sunmasını sağlayan batarya paketi aynı zamanda yüksek enerji yoğunluğu ve son derece kompakt yapısıyla da dikkat çekiyor. Bu da Air’in kompakt gövde yapısına rağmen geniş bir iç mekana ve bagaj hacmine sahip olmasını sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre ön taraftaki 280 litrelik bagaj alanı da dahil olmak üzere Air’in toplam bagaj hacmi 739 litre.

    Etkileyici özellikleriyle dikkat çeken Lucid Air'in batarya kapasitesi de açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Lucid Genel Müdürü Peter Rawlinson durumu şöyle açıklıyor: “Batarya paketini büyüterek fazladan menzil elde etmek çok kolay bir yol. Fakat bu yöntem size daha fazla ağırlık ve maliyet olarak geri dönmenin yanı sıra aracın yaşam alanını küçültür. Biz, kendi geliştirdiğimiz teknolojiyi kullanarak hem bataryayı küçülttük hem de kayda değer bir menzil elde ettik. Sonuç olarak verimlilik konusunda önemli bir ilerleme kaydettik.”

    Tesla CEO’su Elon Musk da kısa süre önce bir açıklamada bulunmuş ve önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde şimdiki bataryalardan yüzde 50 daha fazla enerji yoğunluğuna sahip bataryalar üretebileceklerini belirtmişti. Anlaşılan ilerleyen yıllarda batarya ve şarj teknolojileri konusunda büyük atılımlar görebileceğiz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 6 sa. en beğenilen
    Şu menzil dalaverisine kesinlikle bir standart getirilmesi gerekli. Bir de sanki kullanılabilecekmiş gibi 739lt bagaj hacmi diyor. Ula 700lt bagaj doldurulsa, bir de 5 kişi binilse, bir de 90km/h ile yol alınsa o araba 100km menzili geçemez.

    Testlere bir bakıyorsun, tek başına bir anoreksiya direksiyonda, bagaj bomboş, hiç bir dijital destek, klima, ekran vs çalışmıyor, 30km/h geçilmiyor, sonra 700km menzilimiz var
    Şu menzil dalaverisine kesinlikle bir standart getirilmesi gerekli. Bir de sanki kullanılabilecekmiş gibi 739lt bagaj hacmi diyor. Ula 700lt bagaj doldurulsa, b...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    scan (Sercan ) 4 sa.
    Batarya teknolojisi gelişiyor ancak, elektrikliye hızlı bir geçiş bir çok sıkıntıyı beraberinde getirecek. Her ne kadar hızlı şarj dahi olsa araçların şarj olma süreleri göz önüne alındığında ciddi bir park alanına ihtiyaç olacak.

    Olay bu noktaya gelmeden şok şarj şeklinde tıpkı yakıt alır gibi 3-5 dakikada bataryaların doldurulabilmesi gerekli. Bu da batarya ve şarj teknolojileri tarafında ciddi teknolojik geişme gerektiriyor. Elektrik altyapısı tarafında ise ciddi yatırım demek. Şebekeye gelecek olan ani yük dalgalanmalarını absorbe edecek depolama sistemleri şart.

    Yani bu iş sanıldığı kadar kolay ve hızlı olmayacak çok ciddi altyapı yatırımları gerekli. Bu yatırımlara şimdiden ciddi bütçe ayırması gereki ülkelerin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emir_sezer (emir sezer) 4 sa.
    sağlam 500 km menzil bile harika molalarda yarım saat şarj etsek iki molada
    hızlı şarjla bi 500 daha menzil kazandırır
    (diğer haberlerden edindiğim bilgilere göre yazdım bunu )
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tolgatelli (Tolga Telli) 4 sa.
    Yine olmayan arabayı mı satıyorlar ? neydi şu o kadar haberini yaptılar,olmayan arabayı satmaya kalktı, iflas etti ,şimdi para buldular da prototipini yapmışlar,Faraday mıydı ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 sa. tolgatelli
    Aynen hocam. Faraday Future olması lazım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 4 sa. (düzenlendi)
    araç efsane tasarıma sahip bayıldım ama araçtan çıkan ses cadillac ct6-v gibi olmalı tam o seslik bir tasarım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 6 sa. en beğenilen
    Şu menzil dalaverisine kesinlikle bir standart getirilmesi gerekli. Bir de sanki kullanılabilecekmiş gibi 739lt bagaj hacmi diyor. Ula 700lt bagaj doldurulsa, bir de 5 kişi binilse, bir de 90km/h ile yol alınsa o araba 100km menzili geçemez.

    Testlere bir bakıyorsun, tek başına bir anoreksiya direksiyonda, bagaj bomboş, hiç bir dijital destek, klima, ekran vs çalışmıyor, 30km/h geçilmiyor, sonra 700km menzilimiz var
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emir_sezer (emir sezer) 4 sa. Spider_hip
    iyi de bagajın hacmi demek alan demek taşıyacağı yük kapasitesi demek değil sen o bagajda ne taşımayı düşündün ki ? kum mu :))) taş mı ? bir kaç kıyafetin olacağı valiz mi... yük arabası değil sonuçta
    kamyonet tanıtılmıyor
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nikony 6 sa.
    yıllardır birşeyleri tanıtılıp duruyor çıksın artık satışa 😏
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Breuget Tradition Seconde Rétrograde Boutique Edition modelini duyurdu 49 dk. Volkswagen Grubu, Çin'de otonom sürüş testlerine başlıyor 1 sa. Dün düşen yeni vaka sayısı bugün tekrar yükseldi (27 Ağustos) 1 sa. Huawei‘nin ARM tabanlı Qingyun W510 iş istasyonları tanıtıldı 1 sa. 220 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 sa. Netflix'in Resident Evil dizisi resmen duyuruldu: İşte konusu ve detayları 2 sa. Lexar Nano SD kartlar Multimedya Bilgisayar güvencesiyle Türkiye’de 2 sa. Nvidia RTX 30 serisi kartını kısmen açığa çıkardı: Dikey güç konnektörüyle geliyor 3 sa. TCL marka televizyonlar Eylül'de Türkiye'de satışa çıkıyor 3 sa. Nvidia’nın 12-pinlik güç konnektörü yakından görüntülendi 4 sa. Volkswagen, ilk elektrikli SUV modeli ID.4'ün üretimine başladı 4 sa. LG de akıllı bir maske geliştiriyor 5 sa. PS5 için ABD’de ön kayıtlar başladı 5 sa. ASELSAN'dan 18.75 milyon dolarlık tıbbi cihaz ihracatı 6 sa. ABD’li Abbott, 15 dakikada sonuç veren ve 5 dolara satılacak bir Kovid-19 kiti geliştirdi 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Etkileyici özellikleriyle dikkat çeken Lucid Air'in batarya kapasitesi de açıklandı Sonraki 300 Hz ekranlı Predator Triton 500 Türkiye’de 8 sa. Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım tarihinde çıkıyor 8 sa. Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor 9 sa. Mi 10T ve Pro detaylanıyor 9 sa. Netflix, Altered Carbon’u iptal etti! 3. sezon gelmeyecek 20 sa. Bu dizüstü çok başka "24 saat pil süresiyle ASUS Expertbook B9450F inceleme" 21 sa. Polaroid suya dayanıklı fotoğraf basan bir yazıcı tanıttı 23 sa. Micron Crucial X6 taşınabilir SSD satışa çıkıyor 23 sa. PS Plus Eylül 2020 oyunları açıklandı 1 gün Nintendo Switch Pro konsolu 4K çözünürlük sunabilir 1 gün 2021 Porsche Panamera, 630 beygirlik Turbo S versiyonuyla geldi 1 gün Yeni vaka sayısı 1500’ün altında (26 Ağustos) 1 gün Samsung ve Huawei'deki ekran yansıtma özelliği Xiaomi telefonlara geliyor 1 gün Yerli lokomotiflerin kullanım alanı artıyor 1 gün RTX 3090’a güç verecek GA102 GPU’su görüntülendi 1 gün 2020 Kia Picanto Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün GUNNAR Optiks yeni oyuncu gözlüğünü duyurdu 1 gün TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor 1 gün Aras Kargo’nun çoğunluk hissesi yabancılara satıldı 1 gün RTX 3090 ve RTX 3080’in bellek kapasitesi doğrulandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Makyajlı Peugeot 3008'in ne zaman tanıtılacağı açıklandı
    DonanımHaber
    iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera v...
    DonanımHaber
    Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un resmi tanıtım fragmanı yayınlandı
    DonanımHaber
    Vodafone'dan Superbox'a rakip geldi: Vodafone Redbox
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız