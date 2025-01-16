Yeni BYD Han L ve Tang L, 1085 beygir güç sunacak

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BYD, Çin'de satışa sunacağı Han L ve Tang L modellerinin resmi görsellerini paylaştı. Performans noktasında markayı üst seviyeye taşıyacak olan ikili, 30.000 devir çevirebilen yeni elektrik motorundan güç alacak ve 4WD sistemiyle toplam 810 kW (1085 hp) güç sunacak.

BYD Han L

Tam Boyutta Gör 10 Ocak'ta satış lisansını alan modellerden BYD Han L; 5050 mm uzunluğa, 1960 mm genişliğe, 1505 mm yüksekliğe ve 2970 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda Han'a göre 6 cm'e yakın daha uzun ve 5 cm daha geniş bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz.

BYD Han L'nin gövde tasarımı büyük oranda Han ile aynı. Ortadaki krom parça ile birleşen ince LED aydınlatmalar aynı kalırken alt tamponda tasarım değişikliğine gidilmiş. Yan tarafta ise 19 inçlik yeni 10 kollu jantlar, kırmızı kaliperler ve arka sütundaki yeni tasarım dikkat çekerken ön çamurluk üzerindeki krom parçanın artık kapı koluna kadar uzadığını görüyoruz.

Han L'deki asıl can alıcı değişim ise motor tarafında. Elektrikli sedanın arkadan itişli versiyonu 30.000 devir çevirebilen 500 kW'lık (670 hp) kalıcı mıknatıslı senkron motordan güç alıyor. 4WD versiyonda ise arkadaki motorun gücü 580 kW'a çıkarken ön aks üzerine de 230 kW'lık bir motor ekleniyor. Bu sayede toplamda 1085 beygir güce ulaşabilen performanslı modelin 0-100 km/s hızlanması 2,7 saniye sürüyor.

BYD Tang L

Tam Boyutta Gör BYD Tang L'nin tasarımı ise sedan modelin aksine epey farklı. Yeni bölünmüş far tasarımı ve keskin hatlar, elektrikli SUV'un daha agresif görünmesini sağlamış. Dikey hava girişleri, aktif kapaklara sahip alt panjur ve tavanda yer alan Lidar sensörü de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Yan tarafta ise gizli kapı kolları, çok kollu aerodinamik jantlar ve ön çamurluk üzerindeki kamera göze çarpıyor.

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Tang L; 5040 mm uzunluğa, 1996 mm genişliğe, 1760 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. Elektrikli SUV'un da ölçüleri standart Tang modeline göre büyümüş. 20 veya 21 inçlik jantlarla tercih edilebilen modelin güç seçenekleri de tıpkı Han L'deki gibi 1085 beygire kadar çıkıyor.

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Yeni BYD Han L ve Tang L, 1085 beygir güç sunacak