Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni BYD Han L ve Tang L, 1085 beygir güç sunacak

    BYD'nin yakında Çin'de satışa sunacağı Han L ve Tang L modelleri çift motorlu versiyonda 1085 beygir maksimum güç sunuyor. Tasarım noktasında ise Tang L'de gözle görülür bir değişim söz konusu.

    BYD, Çin'de satışa sunacağı Han L ve Tang L modellerinin resmi görsellerini paylaştı. Performans noktasında markayı üst seviyeye taşıyacak olan ikili, 30.000 devir çevirebilen yeni elektrik motorundan güç alacak ve 4WD sistemiyle toplam 810 kW (1085 hp) güç sunacak.

    BYD Han L

    Yeni BYD Han L ve Tang L, 1085 beygir güç sunacak Tam Boyutta Gör
    10 Ocak'ta satış lisansını alan modellerden BYD Han L; 5050 mm uzunluğa, 1960 mm genişliğe, 1505 mm yüksekliğe ve 2970 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda Han'a göre 6 cm'e yakın daha uzun ve 5 cm daha geniş bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz.

    BYD Han L'nin gövde tasarımı büyük oranda Han ile aynı. Ortadaki krom parça ile birleşen ince LED aydınlatmalar aynı kalırken alt tamponda tasarım değişikliğine gidilmiş. Yan tarafta ise 19 inçlik yeni 10 kollu jantlar, kırmızı kaliperler ve arka sütundaki yeni tasarım dikkat çekerken ön çamurluk üzerindeki krom parçanın artık kapı koluna kadar uzadığını görüyoruz.

    Han L'deki asıl can alıcı değişim ise motor tarafında. Elektrikli sedanın arkadan itişli versiyonu 30.000 devir çevirebilen 500 kW'lık (670 hp) kalıcı mıknatıslı senkron motordan güç alıyor. 4WD versiyonda ise arkadaki motorun gücü 580 kW'a çıkarken ön aks üzerine de 230 kW'lık bir motor ekleniyor. Bu sayede toplamda 1085 beygir güce ulaşabilen performanslı modelin 0-100 km/s hızlanması 2,7 saniye sürüyor.

    BYD Tang L

    Yeni BYD Han L ve Tang L, 1085 beygir güç sunacak Tam Boyutta Gör
    BYD Tang L'nin tasarımı ise sedan modelin aksine epey farklı. Yeni bölünmüş far tasarımı ve keskin hatlar, elektrikli SUV'un daha agresif görünmesini sağlamış. Dikey hava girişleri, aktif kapaklara sahip alt panjur ve tavanda yer alan Lidar sensörü de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Yan tarafta ise gizli kapı kolları, çok kollu aerodinamik jantlar ve ön çamurluk üzerindeki kamera göze çarpıyor.

    Tang L; 5040 mm uzunluğa, 1996 mm genişliğe, 1760 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. Elektrikli SUV'un da ölçüleri standart Tang modeline göre büyümüş. 20 veya 21 inçlik jantlarla tercih edilebilen modelin güç seçenekleri de tıpkı Han L'deki gibi 1085 beygire kadar çıkıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    L
    lordoftheorg 1 saat önce

    Keşke bunu yapacaklarına 2 heykel yapsalardı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    skoda kodiaq yorum ecotec motor motor üflemesi nasıl anlaşılır peugeot 2008 1.5 bluehdi allure yorum energy akü yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y18
    Vivo Y18
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum