Euro NCAP, Tesla'ya yönelik "hileli kod" iddialarına yanıt verdi

- "Kodla hile yapıldığına dair kanıt yok"
- "Kodlar, aracın yapılandırıldığı bölgeyi tanımlıyor"
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Ancak, Tesla hacker'ı olarak bilinen Green isimli bir kullanıcı, Tesla araçların yazılımında güvenlik testi yapan kurumların (Euro NCAP, ANCAP, Korea NCAP gibi) yer aldığı gizli bir kod bulduğunu duyurdu. Bu durum Tesla'nın başarısına gölge düşürdü ve şirketin güvenlik testlerinde hile yaptığına dair bir algı oluşturdu. Açıklama sonrası Euro NCAP konuyla ilgili bir inceleme başlattı.
"Kodla hile yapıldığına dair kanıt yok"
Euro NCAP bugün konuyla ilgili bir güncelleme paylaştı. Program Direktörü Aled Williams, Tesla'nın söz konusu kodu testlerde hile yapmak için kullandığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını şu sözlerle açıkladı:
"Yıldız derecelendirme sisteminin bütünlüğü Euro NCAP için son derece önemlidir. Derecelendirmenin tüketicilerin araçlarından bekleyebilecekleri güvenlik seviyesini yansıtmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar, Euro NCAP'in araştırmaları, Tesla'nın testleri "aldatma" girişimine dair herhangi bir kanıt ortaya çıkarmadı"
Konuyla ilgili en büyük şüphe, Tesla'nın coğrafi kısıtlama (geofencing) yaparak bazı özellikleri belli bir lokasyona göre açıp kapatabileceği yönündeydi. Örneğin şirket, Full-Self Driving olarak adlandırdığı otonom sürüş özelliğini bazı bölgelerde kısıtlıyor. Ancak Euro NCAP, Tesla'nın bir aracın test konumunda olduğunu belirlemek ve performansını değiştirmek için coğrafi sınırlama kullandığına dair kanıt bulamadı.
"Kodlar, aracın yapılandırıldığı bölgeyi tanımlıyor"
"Farklı bölgeler (Avrupa, Avustralasya vb.) hem mevzuat hem de yol koşulları/işaretleri vb. açısından farklılık göstermektedir. ANCAP'ın Model Y koduna yakın zamanda eklenmesi, bu aracın Avustralasya'da satışının başlamasına denk gelmektedir."
Öte yandan, Euro NCAP'in bu açıklaması, söz konusu kodu ortaya çıkaran Green'i tatmin etmedi. Green, Japonya'nın da farklı yol işaretleri kullandığını fakat Euro NCAP ve ANCAP gibi yazılımda yer almadığını söyledi. Green'e göre bu durum, Tesla'nın yazılım içerisinde bölgeleri tanımlamak için başka bir yol kullandığını gösteriyor.
Euro NCAP, konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Durum, Model Y'nin güvenlik testlerinin tekrarlanmasına kadar gidebilir.Kaynakça https://edition.cnn.com/2022/10/12/business/tesla-euro-ncap-investigation https://electrek.co/2022/10/13/no-evidence-tesla-cheated-crash-tests-special-code-euro-ncap-says/#disqus_thread Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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