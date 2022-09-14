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    Tesla otomobillerde çarpışma testleri için özel kod bulundu: Hile mi yapılıyor?

    Tesla, otomobillerini çarpışma testi için özelleştiriyor mu? Şirketin yazılım kodunda ANCAP, Euro NCAP ve Korea NCAP'a yönelik bulgulara rastlandı.              
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    Tesla otomobillerde çarpışma testleri için özel kod bulundu
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    Tesla otomobiller uzun zamandır çeşitli çarpışma testlerinde üstün başarı gösteriyor ve Model Y kısa süre önce Euro NCAP ve Avustralyalı ANCAP tarafından test edilen en güvenli otomobil oldu. Ancak bu başarının kısmen hileli olma ihtimali var.

    Kodun ne işe yaradığı araştırılıyor

    Tesla'nın yazılımında sık sık ilginç bilgiler bulan ve tanınmış bir Tesla hackerı olan Green, Tesla'nın Model Y'yi yeni test eden ANCAP ve EuroNCAP gibi çarpışma testi kurumlarını içeren kod eklediğini bildirdi. Tesla'nın yazılımındaki bu garip bulgu nedeniyle çarpışma testi sonuçları sorgulanıyor.

    Tesla hakkında henüz hile yapıyor iddiası yok, ancak çarpışma testiyle ilgili özel kod, medya ilişkileri departmanı olmadığı için Tesla'nın yanıtlamadığı bazı soruları gündeme getiriyor. Zira yazılıma eklenen kodların ne işe yaradığı henüz belli değil. Öte yandan ANCAP sözcüsü ise yaptığı açıklamada: "Twitter'da yapılan iddiaların farkındayız ve araştırıyoruz." ifadelerini kullanarak bir soruşturmanın yapıldığını resmi ağızdan doğrulamış oldu.

    Dieselgate skandalını hatırlattı

    Endişe, Tesla'nın testleri optimize etmek için araçlarındaki ayarları değiştiriyor olabileceği ve bunun da hile anlamına geldiği yönünde. Bu durum, Dieselgate skandalı sırasında ortaya çıkan ve otomobil üreticilerinin, araçların emisyon testine tabi tutulduğunu tespit eden ve laboratuar dışında gerçekleşenden daha iyi sonuçlar vermesi için optimize edilmiş bir yazılıma sahip olduklarının tespit edilmesinden farklı değil.

    Tesla otomobillerde çarpışma testleri için özel kod bulundu
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    Şimdilik bu özel kodlar Tesla'nın hile yaptığı anlamına gelmese de, otomobil üreticisinin yapması gereken bazı açıklamalar var.

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