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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robotla tanışın

    CES 2021 fuarı kapsamında yapay zeka algoritmalarını destekleyen tüylü bir robot sergilendi. Tavşana benzeyen Moflin, evcil hayvanlara alternatif olarak tasarlandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Onur Seven
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robotla tanışın
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    CES 2021 fuarı kapsamında yapay zeka algoritmalarını destekleyen tüylü bir robot sergilendi. Tavşana benzeyen Moflin, evcil hayvanlara alternatif olarak tasarlandı.

    Ayrıca Bkz. "Kan şekerini ölçebilen dünyanın ilk akıllı saati CES'te göründü"

    Moflin, duygularını ifade edebilecek bir mekanizmaya sahip. Aynı zamanda öğrenme yeteneği de var. Robot evcil hayvanlarda gördüklerimize benzer duygusal reaksiyonlar verebiliyor.

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    Moflin sakin, heyecanlı, stresli veya normal davranabildiği gibi kendisiyle etkileşim kuran insanları ayırt ederek, onlara farklı şekilde tepkiler verebiliyor.

    Teslimatlar yazın başlıyor

    Robot, mobil uygulama ile iletişim kurabilmesi için Bluetooth modülü ile donatıldı. Buna ek olarak kullanıcıyı duyarak ona göre tepkiler vermesini sağlayan yerleşik mikrofon içeriyor.

    Sevimli robotun kahverengi ve gümüş renk seçenekleri ile sunulan kürkü çıkarılabiliyor. Böylelikle kirlendiği zaman yıkanması mümkün oluyor. Ayrıca pillerinin de değiştirilebildiğini belirtelim.

    Kitlesel fonlama sürecinde olan Moflin, 2021'in yaz aylarında müşterilerle buluşacak. Sevimli robota sahip olmak isteyenlerin 400 dolar gibi bir parayı gözden çıkarması gerekiyor.



    Kaynakça https://www.engadget.com/moflin-emotional-support-ai-pet-131549519.html https://www.kickstarter.com/projects/vanguardindustries/moflin-an-ai-pet-robot-with-emotional-capabilities/description Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    homebird (Bilen BİLİR) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Şimdi "o saçmalık" bunun yerini alacak ha? 🙂
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    elophidae (Yavuz Ell) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir o çirkin oyuncağa bak, bir de benim güzel kızıma.



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    Bir o çirkin oyuncağa bak, bir de benim güzel kızıma. ...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yok devenin nalı
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    Sonic.Storm (NS ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu yapan kesin bir Japon'dur dedim, linkteki sayfaya tıkladım. Evet bunu yapan bir Japon.
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    Mugetsuga 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayvanlar üzerinden duyar kasanların fikri mi acaba bu icat
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    PyroSemi 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne büyük kediniz varmıs 2 yaşında farenin bir büyüğü
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    Metal-Gear (Evren ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    O oyuncağa para vereceğine kedi besler mamasına para verirsin en azından bir canlının karnını doyurmuş bakımını yapmış olursun.

    İnsan medeniyetini odun medeniyetine çevirmek için her şeyi yaptılar, şu an herkes dijital bir oduna dönüştü zaten, telefon alamadığı için isyan çıkaran beyinsiz nesiller yetiştirildi, geriye az bir insanlık kalmıştı canlılara değer veren, onunda yerini robotlarla doldurup oradan bile para kırmaya çalışıyorlar.
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    opencode 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim Aslanı bırakın bir oyuncağa, oyuncak fabrikasını komple üstüme yapsalar yine değişmem.
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyi hayvanlar sözde hayvan severler tarafından eziyet edilmemiş olur.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mesela bir köpüş yerine boston dynamics'in spot'unu tercih ederim. Ama bu meret pisiciklerin yerini kolay kolay alamaz.
    Yanıtla +1
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    elophidae (Yavuz Ell) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir o çirkin oyuncağa bak, bir de benim güzel kızıma.



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    1055 kez okundu.
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    ces 2021, fuar ve
    5 etiket daha Moflin yapay zeka tüylü robot evcil hayvan Bilim ve Teknoloji
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