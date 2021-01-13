Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robotla tanışın

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CES 2021 fuarı kapsamında yapay zeka algoritmalarını destekleyen tüylü bir robot sergilendi. Tavşana benzeyen Moflin, evcil hayvanlara alternatif olarak tasarlandı.

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Moflin, duygularını ifade edebilecek bir mekanizmaya sahip. Aynı zamanda öğrenme yeteneği de var. Robot evcil hayvanlarda gördüklerimize benzer duygusal reaksiyonlar verebiliyor.

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Moflin sakin, heyecanlı, stresli veya normal davranabildiği gibi kendisiyle etkileşim kuran insanları ayırt ederek, onlara farklı şekilde tepkiler verebiliyor.

Teslimatlar yazın başlıyor

Robot, mobil uygulama ile iletişim kurabilmesi için Bluetooth modülü ile donatıldı. Buna ek olarak kullanıcıyı duyarak ona göre tepkiler vermesini sağlayan yerleşik mikrofon içeriyor.

Sevimli robotun kahverengi ve gümüş renk seçenekleri ile sunulan kürkü çıkarılabiliyor. Böylelikle kirlendiği zaman yıkanması mümkün oluyor. Ayrıca pillerinin de değiştirilebildiğini belirtelim.

Kitlesel fonlama sürecinde olan Moflin, 2021'in yaz aylarında müşterilerle buluşacak. Sevimli robota sahip olmak isteyenlerin 400 dolar gibi bir parayı gözden çıkarması gerekiyor.

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