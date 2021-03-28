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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Evde meme kanseri taraması yapabilen cihaz geliştirildi

    İspanyol araştırmacı Judit Giró Benet evde kullanılabilecek ‘’Blue Box’’ adında ve rütin taramalarda kullanılabilecek yöntem geliştirdi. Yeni cihazın %95 oranında doğru tanı koyabildiği öne sürülüyor.
    28 Mart 2021, 18:30 (2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Evde meme kanseri taraması yapabilen cihaz geliştirildi
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    Meme kanseri taramaları için günümüzde rutin olarak mamografi kullanılmakla birlikte bu durum için kadınların mamografi merkezlerine veya kliniklere başvurmaları gerekiyor ancak kadınların yaklaşık %40’ı mamografi taramalarına katılmıyor ve her 3 kadından 1’inde söz konusu neden nedeniyle kanser tanısı gecikebiliyor.

    Şimdi ise İspanyol araştırmacı Judit Giró Benet; söz konusu durumları da göz önünde bulundurarak evde de kullanılabilecek ‘’Blue Box’’ adında ve rütin taramalarda kullanılabilecek cihaz geliştirdi.

    The Blue Box/ Mavi Kutu

    Evde meme kanseri taraması yapabilen cihaz geliştirildi
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    ‘’Mavi Kutu’’ olarak adlandırılan ve ilk çalışmaları 2017 yılında başlayan cihazda 6 farklı kimyasal algılayıcı bulunmakla birlikte söz konusu algılayıcılar cihaza yerleştirilen ve cihazda da hali hazırda bulunan idrar toplama kaplarındaki idrarı analiz ediyor.

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    Kullanıcı ilk olarak idrar örneğini cihaza yerleştiriyor ve daha sonra akıllı telefon uygulamasını kullanarak cihazı başlatıyor. Böylece kimyasal sensörler idrarın içinde bulunan kanser biyobelirteçlerini algılıyor ve daha sonra algılanan veriler bulut depolama teknolojisiyle aktarılıyor. Böylece söz konusu veriler yapay zeka algoritması tarafından işleniyor ve sonuçlar uygulama ekranında görüntülenebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Talaştan üretilen ve biyolojik olarak bozunabilen plastik geliştirildi"

    Yeni cihazın %95 oranında doğru tanı koyabildiği öne sürülmekle birlikte araştırmacıya da James Dyson 2020 ödülü layık görüldü.

    Araştırmacı Benet ve arkadaşları yeni cihazın patenti için finansman elde etmeyi ve daha geniş insan deneylerine başlamayı hedefliyor. Araştırmacılar eğer hedeflerinde başarılı olursa FDA onayı alabilirler ve söz konusu cihaz yaygın olarak kullanılabilir.



    https://dornob.com/breast-cancer-detecting-blue-box-allows-women-to-swap-mammograms-for-at-home-tests/
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir an MR çekiyor sandım.
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok erken tanılama yapabiliyorsa iyi bir ürün. Yoksa fazla bir anlamı yok. Bayanlar, eğitim alarak kendi meme kontrollerini el ile yapabiliyorlar diye biliyorum.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    o kadar kanserle ile ilgili şeyler gelişiyor ki takip etmek güç
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    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Plastikleri hayatinizdan cikarin
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