Evde meme kanseri taraması yapabilen cihaz geliştirildi

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Meme kanseri taramaları için günümüzde rutin olarak mamografi kullanılmakla birlikte bu durum için kadınların mamografi merkezlerine veya kliniklere başvurmaları gerekiyor ancak kadınların yaklaşık %40’ı mamografi taramalarına katılmıyor ve her 3 kadından 1’inde söz konusu neden nedeniyle kanser tanısı gecikebiliyor.

Şimdi ise İspanyol araştırmacı Judit Giró Benet; söz konusu durumları da göz önünde bulundurarak evde de kullanılabilecek ‘’Blue Box’’ adında ve rütin taramalarda kullanılabilecek cihaz geliştirdi.

The Blue Box/ Mavi Kutu

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‘’Mavi Kutu’’ olarak adlandırılan ve ilk çalışmaları 2017 yılında başlayan cihazda 6 farklı kimyasal algılayıcı bulunmakla birlikte söz konusu algılayıcılar cihaza yerleştirilen ve cihazda da hali hazırda bulunan idrar toplama kaplarındaki idrarı analiz ediyor.

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Kullanıcı ilk olarak idrar örneğini cihaza yerleştiriyor ve daha sonra akıllı telefon uygulamasını kullanarak cihazı başlatıyor. Böylece kimyasal sensörler idrarın içinde bulunan kanser biyobelirteçlerini algılıyor ve daha sonra algılanan veriler bulut depolama teknolojisiyle aktarılıyor. Böylece söz konusu veriler yapay zeka algoritması tarafından işleniyor ve sonuçlar uygulama ekranında görüntülenebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Talaştan üretilen ve biyolojik olarak bozunabilen plastik geliştirildi"

Yeni cihazın %95 oranında doğru tanı koyabildiği öne sürülmekle birlikte araştırmacıya da James Dyson 2020 ödülü layık görüldü.

Araştırmacı Benet ve arkadaşları yeni cihazın patenti için finansman elde etmeyi ve daha geniş insan deneylerine başlamayı hedefliyor. Araştırmacılar eğer hedeflerinde başarılı olursa FDA onayı alabilirler ve söz konusu cihaz yaygın olarak kullanılabilir.

https://dornob.com/breast-cancer-detecting-blue-box-allows-women-to-swap-mammograms-for-at-home-tests/

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