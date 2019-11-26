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    Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Evdeki prizlerden ampullere kadar her yere Amazon'un asistanı geliyor

    Akıllı asistan Alexa, şimdiye kadar sahip olduğu sistem gereksinimlerinin de etkisiyle her ne kadar geniş bir alana yayılmış olsa da düşük güçlü cihazlarda bulunamıyordu. Bu durum artık değişiyor.
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    Donanım Haber
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Evdeki prizlerden ampullere kadar her yere Amazon'un asistanı geliyor
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    Amazon’un akıllı asistanı Alexa, çok sayıda donanımın bünyesinde çalışma yeteneği kazanmış olsa da süper düşük güçlü cihazlarda kendisine hâlâ pek rastlayamıyoruz. Amazon’dan bu konuda yapılan açıklama ile akıllı asistan artık Cortex-M işlemci ve 1MB RAM sahibi olan her cihazda çalışabilecek. Bu cihazlara en büyük örnekler ise akıllı lamba anahtarları ve termostatlar olarak sıralanıyor. 

    Şimdiye kadar Alexa’nın çalışabilmesi için gereken minimum donanım kapasitesi 100MB RAM ve ARM Cortex-A tipi işlemci şeklindeydi. Bu donanım, akıllı cihazların geniş bir spektrumunda bulunmak için fazla güçlüydü ve bu sebeple Alexa’nın kullanımı imkan dâhilinde değildi. 

    Amazon’un açıklamasında donanım gereksiniminde bu denli düşüşün nasıl gerçekleştiğine dair bilgiler de tabii ki verildi. Buna göre, firma işlemlerin büyük kısmını buluta aktararak donanım gereksinimini daha da düşürmeyi başarmış. Bu aktarım sayesinde cihazın artık tek ihtiyaç duyduğu kritik özellik uyandırma sözcüğü tespiti. Alexa dendiğinde tepki verebilen her cihaz artık Alexa çalıştırabilecek diyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia’dan AMD’ye büyük destek"

    Amazon’dan hangi cihazlara Alexa ulaşacağına yönelik herhangi bir bilgi çıkmadı fakat donanım gereksinimlerini dikkate alırsak akıllı zilden akıllı ampüllere, termostatlardan akıllı tartılara kadar hemen hemen her yerde Alexa görmek muhtemel olacak. Bu durum kişisel gizlilik açısından rahatsız edici olacak mı bilinmez fakat bu kişilerin Alexa’lı ya da Alexa’sız şeklinde seçim yapma hakları da muhtemelen farklı üreticiler sayesinde olacaktır. 



    https://techcrunch.com/2019/11/25/aws-expands-its-iot-services-brings-alexa-to-devices-with-only-1mb-of-ram/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Guhong01 1 sa.
    Haber görselinde aws logosu olmasının mantığını merak ettim...
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    cbabuccuoglu 1 sa. Guhong01
    Çünkü Alexa artık AWS'nin altyapısına daha fazla yüklenerek çalışacak. Yazıda da belirtildiği üzere donanım gereksiniminin azaltılmasında kullanılan yöntem bu.
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    Huzur_02 2 sa.
    şu siteye bi çözüm bulun artık "no fount" ekranını görmekten gına geldi. yakışmıyor donanimhaber'e
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    gun 16 dk. Huzur_02
    Nerede nasıl bir hata alıyorsunuz acaba anlayamadım resim mi eksik başka bir şey mi ?
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