Nvidia’dan AMD’ye büyük destek

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Grafik teknolojileri pazarının iki büyük oyuncusu Nvidia ve AMD arasındaki buzlar erimeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda VESA Variable Refresh Rate teknolojisini ekran kartlarında desteklemeye başlayan Nvidia; AMD Freesync monitörlerin de temel anlamda G-Sync ile uyumlu olmasına imkân tanımıştı.

Büyük destek

Şimdi bu projenin ikinci adımı geldi. Nvidia yaptığı açıklamada yeni nesil G-Sync monitörlerinde VRR desteğini açacağını duyurdu. Bu hamle ile artık AMD ekran kartlarının G-Sync monitörlerine yırtılma ve gecikme olmadan iletişim sağlaması mümkün oluyor.

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Nvidia adına önemli bir hamle olsa da şimdilik biraz kısıtlı kalacak. Sadece yeni nesil monitörlerde bulunabilecek desteğin mevcut monitörlere gelmeyeceği ifade ediliyor. Yani yaygın bir kullanım alanı için beklemek gerekecek.

Nvidia’nın AMD’ye zeytin dalı uzatması elbette sadece iyi niyetle açıklanamayabilir zira AMD Freesync teknolojisine destek vermesi GeForce ekran kartlarının ve G-Sync uyumlu monitörlerin satışlarına olumlu katkıda yapacak.

https://www.techpowerup.com/261494/nvidia-to-open-g-sync-monitors-to-vrr-support-enabling-amd-graphics-cards-support