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    Nvidia’dan AMD’ye büyük destek

    AMD ekran kartları artık G-Sync uyumlu monitörlerde de gecikme ve yırtılma olmadan çalışabilecek. Nvidia rakibini destekleyen ikinci büyük adımı dün duyurdu.
    7 sa.
    2,3b
    26
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia’dan AMD’ye büyük destek
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    Grafik teknolojileri pazarının iki büyük oyuncusu Nvidia ve AMD arasındaki buzlar erimeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda VESA Variable Refresh Rate teknolojisini ekran kartlarında desteklemeye başlayan Nvidia; AMD Freesync monitörlerin de temel anlamda G-Sync ile uyumlu olmasına imkân tanımıştı.

    Büyük destek

    Şimdi bu projenin ikinci adımı geldi. Nvidia yaptığı açıklamada yeni nesil G-Sync monitörlerinde VRR desteğini açacağını duyurdu. Bu hamle ile artık AMD ekran kartlarının G-Sync monitörlerine yırtılma ve gecikme olmadan iletişim sağlaması mümkün oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Huawei MateBook D dizüstü modelleri duyuruldu"

    Nvidia adına önemli bir hamle olsa da şimdilik biraz kısıtlı kalacak. Sadece yeni nesil monitörlerde bulunabilecek desteğin mevcut monitörlere gelmeyeceği ifade ediliyor. Yani yaygın bir kullanım alanı için beklemek gerekecek.

    Nvidia’nın AMD’ye zeytin dalı uzatması elbette sadece iyi niyetle açıklanamayabilir zira AMD Freesync teknolojisine destek vermesi GeForce ekran kartlarının ve G-Sync uyumlu monitörlerin satışlarına olumlu katkıda yapacak.



    https://www.techpowerup.com/261494/nvidia-to-open-g-sync-monitors-to-vrr-support-enabling-amd-graphics-cards-support Yorum Yaz
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    TncyKrmn 6 sa. en beğenilen
    nvidia önce freesync desteğini hdmi'a getirsin. Freesync monitör 1070 ekran kartımız var. displayportsuz kullanamıyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Timeguard 6 sa.
    Nvidia kendi için yapmış bunu uygun fiyatlı freesync monitörlerin yanında geforce satabilmek için..



    2. Durum ise monitör alıcılarının sadece gsync diye belli ürünlerden vazgeçmesini önlemek için..Yani Monitör üreticilerini kurtarmak için..











    Nvidia kendi için yapmış bunu uygun fiyatlı freesync monitörlerin yanında geforce satabilmek için.. 2. Durum ise monitör alıcılarının sadece...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    robomatt 5 sa. TncyKrmn
    Aynen ya, evde 65inç 4K Samsung TV'in var. Freesync var ama displayport yok şaka gibi.
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    EjderLefLef 2 sa.
    amd nin işlemci tarafındaki başarısını ekran kartlarına da taşıması lazım orta seviye ekran kartları f/p sunabiliyor iken hala nvidia karşı yüksek seviye ekran kartları yok rx5700 lerde nvidianın en üst ekran kartlarının karşısına konumlandırılmış değiller. Rekabet her zaman iyidir ve son kullanıcının lehine işler o yüzden uzun süredir nvidia nın hakim olduğu yerlerde pastadan daha fazla pay alması lazım.
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    Eeltorm 4 sa.
    "GeForce ekran kartlarının ve G-Sync uyumlu monitörlerin satışlarına olumlu katkıda yapacak."
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    DH Misafiri 5 sa.
    monitörün kaç inc ve çözünürlük ney?
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    TITAN 5 sa.
    Yav MSI MAG241CR aldım freesync desteği var ama ekran kartım nvidia nasıl gsync açacağım bilen var mı?
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    TncyKrmn 4 sa. TITAN
    Displayport ile ekran kartını monitöre bağlıyorsun. Daha sonra Nvidia kontrolpaneline girdiğinde sağ üst köşede Gsync göreceksin onu aktif ettiğinde freesync ile kullanırsın.
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    No Way Out 5 sa.
    AMD kart kullanan adam zaten gidip gsync monitor almaz ucuza freesync monitor alır, kullancıların %1'ini ilgilendiren bir hamle.
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    -SKYNET- 5 sa.
    Amd ekran kartlı kullanıcıları, kendi pazarı olan Gsync modüllü monitörlere çekmeye çalışıyor olmasın? :)
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    TncyKrmn 6 sa. en beğenilen
    nvidia önce freesync desteğini hdmi'a getirsin. Freesync monitör 1070 ekran kartımız var. displayportsuz kullanamıyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    robomatt 5 sa. TncyKrmn
    Aynen ya, evde 65inç 4K Samsung TV'in var. Freesync var ama displayport yok şaka gibi.
    Yanıtla +6
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    xtreme28 6 sa.
    Şöyle özetleyebilir miyiz? amd ile intel arasındaki savaştan sonra nvidia ile amd arasındaki bi antlaşma gibi. İlginç nvidiadan böyle bi hamle beni şaşırttı.
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    1ses1 6 sa.
    Her ikisini denemiş ve memnun kalmamış biri olarak şunu söyliyeyim. Yırtılmadan bunlarla kurtulmadım. Oyunu full ekran değilde pencereli yada pencereli çercevesiz modda açınca yırtılma olmuyor bende. Neden kaynaklı bilmiyorum daha önceden bunu yazdım sordum bir yanıt alamadım.
    Lol oynarken 150 kareleri geçiyor ve yırtılma oluyordu full ekranda. PEncereli yapınca yırtılma olmuyor bende kare sayısı yine aynı. GTA 5 ve Metrodada , diablo3 , Ekran kartını zorlmayan diğer oyunlarda. Açıklaması nedir bilmiyorum ama durum bu.

    Neden pencereli ekran yapınca ne yırtılma takılma gibi yüksek karelerin vermiş olduğu olumsuzluklar olmuyor. Yağ gibi akıyor.

    Not: 2080ti , 1080ti , GTX 970 , 7970 ve rx570 de denedim. Şuan birdaha denedim 1080ti ve ikici pc deki rx570 ile pencereli modda yüksek karelerde yırtılma olmuyor sanki vsynic açmış gibi oluyor.
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    i Am Not Dead 6 sa. 1ses1
    kare sayisini 144 e sabitleyincedemi yırtılıyo?
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    sniper23 3 sa. 1ses1
    Size tavsiyem kendinize kaliteli bir Displayport kablosu alın 100 TL üstü. Bende ki 165 HZ monitör de en yüksek performansı böyle alabildim. Eski kablom ile 144 hz üstünde siyah ekran oluyordu, bazen 144 HZ de ekran gidip geliyordu.

    Nvidia Geforce ayarlarında freesync açık mı diye kontrol edin. Monitörden de açın. Olmuyorsa oyunda V-sync var, onun açın. O da olmuyorsa FPS sabitleme varsa FPS sabitleyin.
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    Timeguard 6 sa.
    Nvidia kendi için yapmış bunu uygun fiyatlı freesync monitörlerin yanında geforce satabilmek için..



    2. Durum ise monitör alıcılarının sadece gsync diye belli ürünlerden vazgeçmesini önlemek için..Yani Monitör üreticilerini kurtarmak için..











    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Muten Baba 6 sa. Timeguard
    Nerden biliyorsun belki Nvidia amd ye kız vermek istiyor kayın valide kıza yüklenmesin diye yol yapıyor olamaz mı
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