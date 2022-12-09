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    AMD RX 7900 XTX ve 7900 XT 3DMark'ta göründü: RTX 4080 ile yarışıyor

    AMD’nin yeni nesil Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartları 3DMark testlerinde göründü. Yaklaşan kartlar, rakibi RTX 4080'e karşı neler sunuyor? İşte sonuçlar
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    AMD RX 7900 XTX ve XT 3DMark'ta göründü: RTX 4080 ile yarışıyor Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarının iddialı oyuncularından AMD, RDNA3 mimarili yeni nesil RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tepe modellerin çıkışına az bir süre kala, her iki kart 3DMark testlerinde görüntülendi. Yaklaşan GPU'lar rakibi RTX 4080 ve RTX 4090 karşısında neler sunuyor? İşte detaylar

    RX 7900 XTX ve RX 7900 XT rakibi RTX 4080 ile karşı karşıya

    Paylaşılan sonuçlara bakıldığında serinin tepe modeli RX 7900 XTX, 3DMark Fire Strike'ın hem 4K hem de 2K testlerinde rakibi RTX 4080'den yaklaşık yüzde 10 daha iyi performans gösteriyor. RX 7900 XT ise rakibi ile neredeyse benzer sonuçlara imza atıyor.

    AMD RX 7900 XTX ve XT 3DMark'ta göründü: RTX 4080 ile yarışıyor Tam Boyutta Gör
    TimeSpy testlerine geçildiğinde ise sonuçların değiştiğini söyleyebiliriz. 4K Extreme ön ayarında RX 7900 XTX ve RX 7900 XT modelleri oldukça yakın bir performans sergiliyor. Bu sonuçlar RTX 4080 ile karşılaştırıldığında ise yüzde 2'lik bir fark söz konusu. Ancak 2K çözünürlükte bu aralık neredeyse yüzde 10'a kadar genişliyor.

    Paylaşılan sonuçların ışığında RX 7900 serisinin RTX 4090'dan ziyade RTX 4080 karşısında oldukça rekabetçi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Öte yandan bu testlerin ışın izleme gibi modern grafik teknolojilerini kullanmaması sebebiyle, nihai sonuçlarda farklılıklar yaşanabileceğini unutmadan belirtelim. Resmi sonuçlar için ne yazık ki üç gün daha beklememiz gerekiyor.

    AMD’nin yeni nesil Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartları 13 Aralık’ta kullanıcılar ile buluşacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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    Sonrakiler Yükleniyor
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