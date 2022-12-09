AMD RX 7900 XTX ve 7900 XT 3DMark'ta göründü: RTX 4080 ile yarışıyor

RX 7900 XTX ve RX 7900 XT rakibi RTX 4080 ile karşı karşıya
Paylaşılan sonuçlara bakıldığında serinin tepe modeli RX 7900 XTX, 3DMark Fire Strike'ın hem 4K hem de 2K testlerinde rakibi RTX 4080'den yaklaşık yüzde 10 daha iyi performans gösteriyor. RX 7900 XT ise rakibi ile neredeyse benzer sonuçlara imza atıyor.
Paylaşılan sonuçların ışığında RX 7900 serisinin RTX 4090'dan ziyade RTX 4080 karşısında oldukça rekabetçi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Öte yandan bu testlerin ışın izleme gibi modern grafik teknolojilerini kullanmaması sebebiyle, nihai sonuçlarda farklılıklar yaşanabileceğini unutmadan belirtelim. Resmi sonuçlar için ne yazık ki üç gün daha beklememiz gerekiyor.
AMD’nin yeni nesil Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartları 13 Aralık’ta kullanıcılar ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım