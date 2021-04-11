Eviniz bu mini robot devriye ile güvende

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin kalıcı hale gelmesi özellikle çocukların evde kalması zorunluluğunu doğurdu. Çalışan ebeveynler için eve kalan çocuklar sıkıntı oluşturuyor ve bakıcı ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ya da evin büyük çocuğuna önemli bir görev düşüyor. Yine de her durumda evi sürekli izlemek şart.

Scout nedir?

Kickstarter üzerinde destek arayan Scout projesi evinde sürekli bir takip sistemi kurmak isteyenlere hitap ediyor. Avuç içine sığan minik bir oyuncak kamyon büyüklüğündeki Scout gece görüş destekli Full HD bir kamera ile donatılmış.

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Tekerlekleri her yöne gidecek şekilde tasarlanan Scout zamanlayıcı ile veya akıllı ev sensörleri ile tetiklenerek çalışmaya başlıyor. 24 saat devriye gezebilen robot Google TensorFlow üzerinden yapay zeka işlemlerini gerçekleştiriyor.

Engelleri, evdeki kişileri ve hayvanları tanıyabilen robot istasyona dönerek otomatik olarak şarj olma özelliğine sahip. Ayrıca robotik kodlama platformu sayesinde kanca gibi ekstra askesuarlar da geliştirebiliyorsunuz.

Uygulama üzerinden takip edilebilen Scout robotu sadece çocuklar değil evcil hayvanları olan kişiler için de ideal. Ürün 139$ karşılığında Haziran ayında dağıtıma başlayacak ve ihtiyacı olan miktarı kısa sürede topladı.

https://www.kickstarter.com/projects/moorebot/scout-the-tiny-ai-powered-autonomous-mobile-robot-for-home

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