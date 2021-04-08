Nokia C10 ve C20 giriş seviyesini zorluyor

Nokia’nın orta ve giriş seviyesi telefonlarının ardından 100 Avro seviyesinin de altına inen rekabetçi C serisini duyurdu. Telefonlar Android Go tabanlı ve oldukça düşük donanıma sahipler.

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Nokia C serisi 100 Avro altı fiyat etiketi ile daha çok Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor. Yonga tarafındaki farklılıklar iki telefon modelinin farklı uçlara gitmesine neden olmuş.

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Nokia C10 ve C20 modellerinde 6.5 inçlik HD+ ekran, 5MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Android Go işletim sistemi, 1GB/2GB RAM, 16GB/32GB depolama seçenekleri ortak.

Nokia C10 modelinde 4 adet Cortex-A7 çekirdekli Unisoc SC7331E yonga seti kullanılmış. Başlangıç fiyatı 75 Avro. Nokia C20 modelinde ise 4+4 Cortex-A53 çekirdekli Unisoc SC9863A yonga seti kullanılıyor. Başlangıç fiyatı 89 Avro olacak.

https://www.engadget.com/hmd-nokia-g20-g10-c20-c10-g20-g10-cheap-new-smartphones-143013508.html

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