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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia C10 ve C20 giriş seviyesini zorluyor

    Nokia C10 ve C20 modelleri 100 Avro altına inen Android Go modelleri olmuş. Nokia C10 modeli Cortex-A7 çekirdeği nedeniyle performans tarafında biraz sıkıntılı olabilir.
    08 Nisan 2021, 21:00 (5 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nokia C10 ve C20 giriş seviyesini zorluyor

    Nokia’nın orta ve giriş seviyesi telefonlarının ardından 100 Avro seviyesinin de altına inen rekabetçi C serisini duyurdu. Telefonlar Android Go tabanlı ve oldukça düşük donanıma sahipler.

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    Nokia C10 ve Nokia C20

    Nokia C serisi 100 Avro altı fiyat etiketi ile daha çok Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor. Yonga tarafındaki farklılıklar iki telefon modelinin farklı uçlara gitmesine neden olmuş.

    Ayrıca Bkz. "Nokia X10 ve X20 karşınızda"

    Nokia C10 ve C20 modellerinde 6.5 inçlik HD+ ekran, 5MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Android Go işletim sistemi, 1GB/2GB RAM, 16GB/32GB depolama seçenekleri ortak.

    Nokia C10 modelinde 4 adet Cortex-A7 çekirdekli Unisoc SC7331E yonga seti kullanılmış. Başlangıç fiyatı 75 Avro. Nokia C20 modelinde ise 4+4 Cortex-A53 çekirdekli Unisoc SC9863A yonga seti kullanılıyor. Başlangıç fiyatı 89 Avro olacak.



    https://www.engadget.com/hmd-nokia-g20-g10-c20-c10-g20-g10-cheap-new-smartphones-143013508.html
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    andires42 (Mu E) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nokia 6 dan evde 3 kişide var. Hepsini de 2.el aldık.En kötü kullanmış benimkisi idi. Buna rağmen 4.yılın sonunda bataryası 1 gün gidebiliyor. Dolby atmos amfisi,hızlı şarjı,NFC i,Fhd ekranı da güzel ayrıntıları arasında. Kamera Carl Zeis değil Oıs yok. Google Cam yükledim Hdr+ modu ile kamerayı tolere ettim. Bu model gibi fiyat perfonmans cihaz gelmedi. İlk çıktığında 1300 TL idi. Sonradan 2000 TL ye dayandı.
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Her model için ayrı bir haber yayınlamış olmanız aşırı gülünç.
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    ERIKCI (Arap Saçı) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    cortex a7 mi kaldı yuh
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